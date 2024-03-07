نبأ مزعج .. كلوب يفسد فرحة جماهير ليفربول في ليلة عودة صلاح والخماسية

ترقب وقلق داخل الريدز قبل موقعة مانشستر سيتي

أفسد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، فرحة جماهير الريدز بالفوز العريض على سبارتا براج، بإعلانه إمكانية غياب أحد نجوم الفريق خلال مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

وخاض ليفربول بروفة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما فاز اليوم الخميس، على مضيفه سبارتا براج (5-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إن المدافع إبراهيما كوناتي تم استبداله في الدقيقة 51 من عمر اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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وعند سؤال المدرب الألماني عن الحالة الطبية لكوناتي، أجاب كلوب: "لا نعرف بعد، لكنه قال لي إنه كاد يتعرض لإصابة أسوأ، حال قيامه بالركض مجددًا، أبلغني أنه سيكون على ما يرام، لكننا لا نعرف".

وتحدث كلوب عن قرار استبدال جو جوميز بين الشوطين، قائلًا: "جو على ما يرام، لقد أخرجناه بسبب كثرة المباريات التي شارك بها مؤخرًا، والآن دعونا نرى ما سيحدث مع كوناتي".

ويسعى ليفربول متصدر البريميرليج بـ63 نقطة للفوز على مانشستر سيتي في ملعب الأنفيلد، الأحد المقبل من أجل توسيع الفارق مع السيتزينز إلى 4 نقاط.