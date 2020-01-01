كلوب يفتح النار على الحكومة البريطانية: انظروا إلى ألمانيا!

تصريحات نارية..

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تعجبه من تأخر ارتداء سكان إنجلترا للأقنعة في مواجهة فيروس كورونا، منتقدًا تأخر الحكومة في الإجراءات الاحترازية لمجابهة الأزمة.

إنجلترا قررت في بداية أزمة كورونا أن تعتمد على سياسة مناعة القطيع، لكن بعد الفشل الذريع في أول الأسابيع، قررت الانتقال إلى مرحلة العزل والحجر الصحي كحال كل دول العالم.

الدوري الإنجليزي الممتاز حينها تم إيقافه بعد اكتشاف عدد من الحالات بين اللاعبين والطواقم الفنية، شائعات انتشرت حول إمكانية إلغائه، لكن في نهاية المطاف عادت البطولة بعد تحسن الأوضاع في يونيو الحالي.

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هذا لم يمنع المدرب الألماني من انتقاد الوضع في إنجلترا، حيث قال "لم أكن قلقًا لثانية واحدة أن الحكومة قد تكلفنا لقب الدوري لأنني كنت قلقًا بشأن عدد الذين يموتون وما زلت قلقًا".

كما أضاف "لم أصوت لهذه الحكومة، لقد كانت اختيار الآخرين، والمشكلة التي أواجهها أنني أتلقى الأخبار من إنجلترا وألمانيا في آن واحد".

"من وجهة نظر شخصية، لا أفهم لماذا بدأنا في ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة منذ 15 يونيو عندما كانت كل الدول الأخرى تفعل الأمر نفسه قبل خمسة أو ستة أسابيع."

"يمكنك أن تجادل حول ما إذا كان من المنطقي لبسها، لكن جميع البلدان التي استعملت الأقنعة مبكرًا كان لها عدد أقل من الضحايا من إنجلترا، هذه هي الحقيقة."

وتابع "عندما أرى الأرقام هنا ثم أرى أرقام ألمانيا، انظر ألمانيا ليست مثالية، مات ناس وأصيب آخرون، ولكن فيما يتعلق بحياتك فالأمر مختلف".

"إذا كنت تريد أن تدخل لمتجر في ألمانيا فعليك أن ترتدي قناع وجه، بينما عندما أذهب إلى محطة الوقود هنا في إنجلترا أكون الوحيد الذي يرتدي قناع وقفازات وأشعر أنني أجنبي، لن أتوقف عن ذلك حتى يخبرني أحدهم أن الأمر انتهى."

وأتم "البيئة التي أنشأناها بداخل الأندية تجعل كرة القدم آمنة الآن، خارج الأندية؟ نعم لا يزال هناك بعض الخطوات المتبقية".

يذكر أن ليفربول سيخوض أولى مبارياته بعد العودة من توقف كورونا يوم الأحد المقبل عندما يحل ضيفًا على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وتحتاج كتيبة كلوب لست نقاط فقط لتُنصب بطلةً للدوري الإنجليزي الممتاز.