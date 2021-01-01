كلوب يعلن موقفه من مغادرة ليفربول وتدريب ألمانيا

رد حاسم من المدرب الألماني

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن موقفه من الرحيل عن النادي الإنجليزي، والانتقال إلى تدريب ألمانيا بعد رحيل يواخيم لوف.

الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعلن اليوم، الثلاثاء، عن قرار لوف بالرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية يورو 2021 في الصيف.

التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة، حول قيام كلوب بخلافته، تزامنًا مع التراجع الملحوظ في نتائج ليفربول تحت قيادته.

ومن جانبه علق كلوب عن هذه الأنباء في المؤتمر الصحفي لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا:"هل سأنتقل لتدريب ألمانيا في الصيف؟ لا".

وأضاف:"لوف قام بوظيفة مذهلة لسنوات طويلة، ويعتبر من أنجح المدربين في تاريخ ألمانيا، يفهم اللعبة جيدًا، وعلى حد فهمي هو يريد ترك الفريق في مكانة عالية بعد اليورو، وهناك العديد من المدربين الألمان المميزين لخلافته".

وتابع:"لدي 3 سنوات في عقدي مع ليفربول، الوضع بسيط جدًا، عندما توقع على عقد يجب عليك الالتزام به".

وأما عن غياب الجماهير:"قلتها 5 آلاف مرة، كرة القدم لن تصبح كما هي بنفس المتعة لو لم يشاهدها أي مشجع من الملعب، نحن نفتقدهم كثيرًا".

سوء النتائج على ملعب أنفيلد:"سعيد جدًا بهذه الفرصة يوم الأربعاء لتحسين الصورة، كانت لدينا العديد من اللحظات الرائعة على هذا الملعب، أمام توتنهام ووست هام، المشكلة الوحيدة هي الاستمرارية".

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الدفع بفابينيو في خط الوسط:"لا أعلم ما سنفعل معه، علينا الانتظار وبعدها سنرى، عودته مفيدة جدًا لنا خلال هذه الفترة الصعبة".

الفوز بدوري أبطال أوروبا:"دائمًا هناك فرصة للفوز بهذا النوع من البطولات، يجب أن نلعب ونقاتل حتى النهاية للتأهل إلى دور الثمانية أولًا".

يذكر أن فرص ليفربول في التأهل إلى ربع النهائي تبدو أقرب من صعود لايبزيج، بعد فوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 الشهر الماضي.