كلوب يعلن موقفه من ضم بديل لمحمد صلاح في الميركاتو الشتوي

كشف كذلك عن إمكانية لعبه ضد آرسنال

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على إمكانية التعاقد مع لاعب بديل لتعويض ذهاب النجم المصري محمد صلاح لكأس الأمم الإفريقية في يناير.

صلاح يرحل عن ليفربول في فترة حرجة من الموسم للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2024 التي تنطلق في كوت ديفوار بداية من 13 يناير وحتى 11 فبراير القادم.

وقال كلوب عن ما إذا كان يفكر في تعويض صلاح:"لا، لم أفكر في الأمر لأكون صادقًا ولا يمكنني تغيير هذا الواقع، لذلك ليس لدي خطط حقيقية، أتمنى أن يعود ديوجو جوتا في ذلك الوقت".

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وأضاف لموقع "ليفربول إيكو":"على الأرجح سيكون متاحًا أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 يناير، لست متأكدًا من الموعد الرسمي حتى الآن لرحيل اللاعبين للمشاركة في البطولة، ديسمبر شهر صعب للغاية وتشعر بالسعادة عندما تجتازه ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى".

وتابع:"إذا قررت مصر وصلاح أن يرحل في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير، فأنا متأكد أنه يريد خوض مواجهة آرسنال ولكننا لا نستطيع اتخاذ هذا القرار".

يذكر أن مشاركة صلاح في الكان تعني غيابه بشكل مؤكد عن رحلة ليفربول إلى بورنموث في 21 يناير، وقد يغيب أيضًا أمام تشيلسي وآرسنال وبيرنلي في حالة تقدم مصر في البطولة.