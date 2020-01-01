كلوب يعلق على أنباء ليفربول وتياجو ويكشف خطط الانتقالات

كلام واضح للغاية..

لم يخفِ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إعجابه الكبير بتياجو ألكنتارا، لاعب بايرن ميونخ، لكنه رفض التعليق على إمكانية انضمامه لكتيبته في السوق الصيفية الحالية.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عبر رئيسه كارل هاينز رومينيجه أن تياجو سيرحل عن البافاري بنهاية هذا الموسم بعد رفضه التجديد وتفضيله لخوض تجربة جديدة خارج أليانز آرينا بعد 7 سنوات هناك.

الصحف الإنجليزية ربطت الدولي الإسباني بالانضمام إلى ليفربول، وبالنسبة لكلوب، فإن السوق الصيفية الحالية مختلفة واستثنائية نظرًا للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ولا يمكنه الجزم بشيء.

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كلوب عند سؤاله عن ألكنتارا قال "هل ستندهش إذا لم أجب على ذلك الأمر؟ هذا لمجرد أنني لا أُجيب على مثل هذا النوع من الأسئلة".

كما أضاف "تياجو ألكنتارا لاعب جيد حقًا، مثل الكثير من اللاعبين الآخرين، أنا أحبه كثيرًا. هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الصدد".

وعن سوق الانتقالات بشكلٍ عام، قال "هل يوجد لاعبون في السوق يمكنهم مساعدتنا؟ ربما نعم. هناك تحدٍ لنا لتطوير فريقنا حقًا، لكن الوقت الحالي يمثل تحديًا أيضًا".

"لا أحد يعرف ما الذي سيحمله المستقبل لنا، فكيف يمكننا أن نتخذ قرارات؟ وليست أي قرارات، بل قرارات باهظة الثمن حول كيفية تعاملنا مع الأمور."

"هذا الفريق هو كما هو، هذا لا يعني أننا لا نريد تقويته إن سنحت لنا الفرصة أو إذا امتلكنا الموارد المالية، سيحدث ذلك دائمًا أؤكد للجميع."

وأردف "هذه سنة صعبة بالنسبة لجميع أندية كرة القدم وليس الوقت المناسب لنتحدث عن الانتقالات كما ولو أن الأمور حولنا لم تحدث! هذا غير ممكن على الأقل ليس لنا، لن نفعل ذلك".

وأتم "يمكن أن يفعل ذلك أندية أخرى، لكن ليس نحن، هذه هي طريقتنا ونحن هنا، هل هي أفضل طريقة؟ لا أعرف، لكننا سنلتزم بها".

في الوقت نفسه، تحدث كلوب عن آدم لالانا "لن نجازف به، المستقبل له، سندفع به عندما نحتاج إليه فقط، بالنسبة لي إنه أسطورة ليفربول ويمكنه الآن بدء رحلة أسطورية في نادٍ جديد".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد فشل في التعاقد مع تيمو فيرنر وتركه ينتقل إلى تشيلسي لأسباب مالية أيضًا بحسب تأكيدات كلوب، فالنادي لا يريد دفع أموال كبيرة في ظل ضبابية المستقبل بسبب كورونا.

