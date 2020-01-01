كلوب يعترف: نعم نريد التعاقد مع سانشو

هل ينتقل سانشو إلى ليفربول؟

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الفريق مهتم بالفعل بخدمات جادون سانشو وأنهم استفسروا من بوروسيا دورتموند حول إمكانية التعاقد معه.

وكان ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد ارتبطوا بالتعاقد مع سانشو والتواصل مع إدارة النادي الألماني بشأن اللاعب الإنجليزي.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إن رؤساء نادي ليفربول استفسروا حول إمكانية التعاقد مع سانشو بالفعل، مؤكدًا أنه لاعب من الطراز الرفيع.

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وأضاف المدرب الألماني: "لقد فكرنا في التعاقد معه حين كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، ولكننا كنا نعلم أن الأندية الإنجليزية لا تحب البيع إلى الأندية الإنجليزية الأخرى"

وتابع: "أنا لا أعرف بالضبط ما هو السبب في ذلك ولكنه أصبح ظاهرة، هم لا يفعلون ذلك ربما خوفًا من تدعيم صفوف المنافسين، الآن يمكن للاعبين الإنجليز الذهاب إلى ألمانيا، وهو دوري رائع"

وكان كلوب في 2019 قد قال: "شراء لاعبين إنجليز فكرة ذكية لكننا لن تكون لدينا فرصة للحصول على سانشو" حيث نفى تمامًا إمكانية التعاقد مع سانشو.

بالنسبة لسانشو، فإن النجم الإنجليزي الشاب لديه انطباع بأنه سيفوز بالبطولات بسهولة أكبر في أنفيلد، بينما قد يستغرق بضع سنوات مع مانشستر يونايتد.

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يذكر أن ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد عام واحد من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ليعود إلى قمة أوروبا من جديد.