كلوب يعترف بـ"جشع" محمد صلاح ويدافع عنه!

نفى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تهمة "الأنانية" الموجهة إلى نجم فريقه محمد صلاح، واعتبر أن الدولي المصري يقدم كل ما لديه بإيجابية لصالح الريدز.

ولطالما وُجهِت انتقادات لصلاح وأحاديث حول أنه لا يمرر الكرة لزملائه ويفكر فقط في نفسه من أجل إحراز الأهداف، مما استدعى خروج كلوب الآن للرد على هذه الأمور.

ليفربول يضرب موعدًا مع وولفرهامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي، وبعد ساعات قليلة من الفوز في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون برباعية لهدف كان لصلاح هدفين منهم.

وعندما سُئل الألماني حول أنانية صلاح، أجاب "لم يتم انتقاد صلاح أبدًا من قبلنا حول فكرة الأنانية".

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كما أضاف كلوب "ما يساعدنا كثيرًا هو الخبرة والتي تساعد اللاعب على إدراك ما ينبغي عليه فعله في المواقف والممواقع المختلفة بالملعب".

وأتم "ما يساعد مو أنه يمتلك هذه الخبرة بجانب أنه لا يفتقد إلى الجشع لتسجيل المزيد من الأهداف، إنه يتطور تكتيكيًا ويرى اللاعبين في مناطق أفضل".

صلاح هذا الموسم سجل 19 هدفًا في 19 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف البطولات، إلى جانب صناعته لسبعة أهداف أخرى.

الآن يدور الحديث كله عن مستقبل صاحب الـ29 عامًا مع ليفربول، فتكثر مفاوضات التجديد مع عدم الوصول إلى اتفاق حول استمراره في أنفيلد لما بعد صيف 2023.