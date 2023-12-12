مدرب ليفربول يتحدث عن صفقة الصيف الفاشلة.

سخر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من صفقة انتقال موسيس كايسيدو إلى صفوف تشيلسي خلال حدث خاص بملعب أنفيلد.

وقال كلوب: "ذلك الصيف الذي حظينا به كان به الكثير من الأمور الغريبة التي من الممكن أن تحدث في سوق الانتقالات، لكن ها نحن هنا وبيني وبينكم أقولها، لقد حالفنا الحظ".

وأضاف: "لم أكن أعرف ذلك في هذا الوقت لكن يا إلهي، أنا سعيد حقًا أن الأمور سارت بهذا الشكل، لم أكن لأعرف أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "أدركنا أننا يمكننا العمل مع لاعبي وسط ملعب مدافعين آخرين في السوق، لكن ذلك لم يكن واضحًا وقتها، ووجدنا إندو وهو لاعب استثنائي".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن ليفربول كان يحاول بكل ما أوتي من قوة من أجل ضم موسيس كايسيدو قبل أن يؤمن تشيلسي خدماته.