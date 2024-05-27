كلوب يستقر في إسبانيا.. إقامة مؤقتة بفندق "فخم" قبل الانتقال لـ"قصر الأحلام"!

3.9 مليون يورو للمنزل!

يقضي مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب إجازة الصيف في إسبانيا، بعد أيام قليلة من مغادرة ملعب آنفيلد، عقب 9 سنوات من وصوله.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدرب الألماني يعيش مع زوجته في فندق فخم في مايوركا، بينما ينتظر الانتهاء من التجديدات في الفيلا التي اشتراها عام 2022.

وعبر حسابه الجديد على "إنستجرام"، أعرب كلوب عن امتنانه للحب الذي تلقاه في الأيام الأخيرة مع وصوله إلى إسبانيا.

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ويقيم المدرب الألماني في فندق " Kimpton Aysla" بمايوركا، والذي تبدأ أسعار الغرف من 250 يورو في الليلة، ويمكن أن تصل إلى نحو 3000 يورو للجناح الرئاسي، رغم أن السعر قد يرتفع حسب الوقت من العام.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب اشترى قصر الأحلام له ولزوجته في سانتا بونسا في يونيو 2022، وهو منزل قيد الإنشاء باستثمار يبلغ 3.9 مليون يورو.

وتبلغ مساحة المنزل ما يزيد على 5000 متر مربع، ويضم حمام سباحة وحديقة وسكن بـ5 غرف نوم و5 حمامات ومنطقتين للضيوف.