كلوب يختار مُلهمه في عالم التدريب ويُعطي نصيحته للمدربين الجُدد!

كلوب ما بين الكرة الشاملة والللا مركزية.

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن المدربين اللذين كان لهما التأثير الأكبر على فلسفته الكروية، وطريقة عمله كمدرب منذ بدايته في أكاديمية شباب آينتراخت فرانكفورت، ثم العمل مع فريق ماينتس مروراً بنادي بوروسيا دورتموند والآن مع ليفربول.

المدرب الألماني اختار الأسطورة الهولندي يوهان كرويف صاحب فلسفة الكرة الشاملة، والأيقونة الإيطالية أريجو ساكي جعل ميلان يُنظر إليه في الثمانينيات على أنها واحدة من أعظم الفرق في التاريخ.

وفي حديثه مع شبكة "BT Sport" البريطانية قال كلوب متحدثًا عن ملهمه في مهنة التدريب: "يوهان كرويف عليك أن تذكره كواحد من أكثر الأشخاص نفوذاً في تاريخ كرة القدم، منذ أن بدأت التفكير في كرة القدم كان لاعبًا ومدربًا متميزًا وطور أسلوبه في كرة القدم".

وأضاف: "والآخر بالنسبة لي هو أريجو ساكي لأنه ألهم أفضل مدربي العالم لقد تحدثت إلى ساكي مرة واحدة على الهاتف، لا يمكنني التحدث باللغة الإيطالية ولا يمكنه التحدث باللغة الألمانية ولكن كان لدينا مترجم".

وأكمل: "لقد غير كرة القدم حقًا بطريقة جيدة، حتى نتمكن الآن من تنظيم فرق كرة القدم بشكل أفضل بكثير مما كان بإمكان مدربينا السابقين القيام به".

اكتسب كلوب الكثير من المعجبين في كرة القدم لكنه يصر على أنه ليس شخصًا يمكن أن يكون قدوة، على الرغم من إنجازاته في كرة القدم، حيث قال: "أنا لست قدوة، لا يمكنني أن أكون كذلك، يمكنني أن ألعب دورًا واحدًا فقط وهو دوري، أنا دائمًا محتفظ بشخصيتي بنسبة 100 في المائة وهذا جيد بطريقة ما ومن الواضح أنه ليس جيدًا من نواحٍ أخرى".

وأضاف كلوب: "نجاحي يعود إلى إصراري على القيام بما أفعله، الحظ مفيد حقًا بدونه نكون جميعًا في حالة حزن، ووجود الأشخاص المناسبين في الجوار يساعد؛ لا أؤمن بالنجاح الفردي في كرة القدم وأنا لا أفعل ذلك أحب دائمًا مشاركة التجربة".

وأتم: "النجاح لكل الناس مختلف ليس هناك ما هو أسوأ من أن تكون معتادًا على النجاح، لأنه عليك أن تتقبل أنه لن تنجح طوال الوقت إذا كنت تستطيع قبول ذلك، فيمكنك أن تعيش حياة جيدة وطالما أنك بصحة جيدة، يمكنك العودة مرة أخرى".