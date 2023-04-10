كلوب يحسم الجدل .. الألماني يتحدث عن موقف صلاح من تسديد ركلات الجزاء!

صلاح مهدد بالحرمان من ميزة في ليفربول!

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه سيتحدث مع محمد صلاح ليقرر ما إذا كان النجم المصري لا يزال هو أول منفذ ركلة جزاء للفريق بعد إهداره لضربة جزاء خلال مواجهة آرسنال.

صلاح أهدر ركلة جزاء ثانية على التوالي مع ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء منذ قرابة شهر خلال مواجهة بورنموث، النجم المصري سدد 29 ركلة جزاء وأهدر خمس ركلات فقط، بينما تمكن من تحويل 24 أخرى في الشباك.

ليفربول فوت فرصة الفوز على آرسنال، حيث انتهت قمة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد، وتقدم الجانرز بهدفين في أول 28 دقيقة، قبل أن يذلل صلاح النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني تحصل ديوجو جوتا على ضربة جزاء بعد خطأ روب هولدينج، لكن صلاح سدد الكرة خارج الشباك في الدقيقة 54، فيما عادل روبيرتو فيرمينو النتيجة برأسية في الدقيقة 87.

واعترف كلوب لوسائل الإعلام بأنه سيجري محادثة مع صلاح بشأن تسديد ركلات الجزاء عقب اللقاء، حيث قال: "سنتحدث عن ذلك، لكن ليس هنا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه في حال توقف المصري عن كونه المسدد الأول لركلات الجزاء فإن لدى كلوب خيارات أخرى، بدءًا من جوردان هندرسون وفابينيو.

يذكر أنه منذ انضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما، سجل صلاح 24 هدفًا من ركلات الترجيح، بمعدل نجاح 83٪، ومن جانب آخر سجل النجم المصري 13 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.