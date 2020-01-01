كلوب يثير الغموض حول إصابة صلاح

يورجن كلوب يتحدث عن إصابة صلاح وكرة القدم في زمن كورونا بعد فوز ليفربول على بلاكبيرن

تحدث يورجن كلوب حوال الحالة البدنية للاعبي ليفربول ولكن بشكل غامض، وما زاد الأمر غموضًا أكثر هو غياب محمد صلاح وأندرو روبرتسون عن الفريق في مباراة اليوم.

واكتسح ليفربول ضيفه بلاكبيرن روفرز بسداسية نظيفة في مباراة ودية احتضنها ملعب أنفيلد تمهيدًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب كل من محمد صلاح وأندرو روبرتسون عن المباراة، حيث تعرض النجم المصري لكدمة قبل أيام في التدريبات بينما لم يتحدث أحد عن سبب غياب الظهير الأيسر الاسكتلندي.

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وزاد كلوب من الغموض حول ذلك الأمر بالحديث عن الحالة البدنية التي أكد أنها تبدو جيدة ولكن الأهم هو المستوى الذي سيقدم خلال المباريات والأداء المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "المستوى سيتحسن مع المباريات ولا يمكن الحكم عليه من الآن، لا يمكن أن نقول إننا قدمنا أفضل ما لدينا ولكنا قدمنا مؤشرًا على استعدادنا، ونحن في حاجة لإظهار استعدادنا للمنافسة"

وتابع: "المهم الآن هو الإجابة على سؤال هل أنت مستعد إلى الذهاب إلى المنافسات من جديد؟ هل نحن مستعدون لإيجاد حلول لكل المشكلات والمواقف الصعبة؟ هذه الأشياء يجب أن نتعامل معها بجدية"

وأردف: "البروتوكول سيفير العديد من الأشياء، نعم، كل شيء مختلف. يذهب الأولاد الآن إلى منازلهم ولم يستحموا بعد، كانت السماء تمطر قبل المباراة، لذا كان من المضحك أن تكون هناك أمطار غزيرة حقًا ثم تقود سيارتك إلى المنزل ولا تستحم"

وأكمل: "ليس لدينا أي خبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور الطارئة، لقد اجتمعنا في غرفة الاجتماعات، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن كيف سيكون الأمر في المباريات المقبلة"

وحول اللعب خلف أبواب مغلقة قال: "الأمر مختلف تمامًا بالطبع عن المباريات التي اعتدنا عليها، لكنني بعد 3 مباريات بدون جماهير أشعر أنه لا بأس، سيكون الأمر صعبًا ولكن علينا أن نخلق الأجواء الخاصة بنا في المباريات"

ويعود البريميرليج في السابع عشر من الشهر الجاري بعد توقفه لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا الجديد والذي تفشى في إنجلترا وحول العالم.

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وينتظر ليفربول أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استكماله في الحادي والعشرين من يونيو الجاري، في مواجهة ساخنة تجمعه بالجار إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.