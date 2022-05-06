كلوب يتحدث عن "تدابير القدر" التي جمعته بريال مدريد

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن عودة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "لا تصدق" مؤكدًا أن مواجهة ريال مدريد مجددًا في نهائي دوري أبطال أوروبا "قدر" بعد ما حدث في 2018.

تدابير القدر

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يسبق مباراة توتنهام الهامة في الدوري الإنجليزي: "حينما خسرنا نهائي 2018، كان الحل بالنسبة لي أن أخوض النهائي في العام التالي، وهو ما حدث ضد توتنهام، الأمر أشبه بتدابير القدر".

كلوب الذي قاد ليفربول لإقصاء فياريال الثلاثاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تحدث في الوقت ذاته عما حدث بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

لن نفكر في ريال مدريد الآن!

وقال كلوب: "لقد كان شيئًا غريبًا وغير موفق بالنسبة لمانشستر سيتي، ولكن ما فعله ريال مدريد كان لا يصدق، لقد نجحوا في التأهل أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي والسيتي، حينما تمر بهذا الطريق الصعب فأنت تستحق أن تكون في النهائي، ستكون مباراة عظيمة".

وأردف: "سعيد بالوجود في النهائي وامتلاك فرصة للفوز باللقب، ولكن قبل ذلك هناك مباريات عديدة هامة بالنسبة لنا، ثم سنجيب عما سنفعله أمام ريال مدريد، سنعمل للنهائي بين يومي 22 و28.. وليس قبل ذلك!".

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