كلوب يبصم على رقم تاريخي مع ليفربول

رقم سيبقى عالقًا في الأذهان لسنوات قادمة

بصم المدرب الألماني يورجن كلوب، على رقم فريد من نوعه مع ليفربول، وذلك بعد البداية المبشرة في حملة البحث عن أول لقب بريميرليج، بالحصول على العلامة الكاملة في أول أسبوعين.

واستهل عملاق الميرسيسايد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على نوريتش بنتيجة 4-1، قبل أن يتجاوز ساوثامبتون خارج القواعد بنتيجة 2-1 في مباراة الأمس.

وبعد الفوز على الكناري والقديسين، رفع مدرب بوروسيا دورتموند رصيد نقاطه لـ300 نقطة، منذ وصوله إلى "أنفيلد روود" أواخر 2015، ليصبح أسرع مدرب في تاريخ الريدز يجمع هذا الكم من النقاط.

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى .. ما الحب إلا للحبيب الأولِ

كم منزل في الأرض يألفه الفتى .. وحنينه أبدًا لأول منزلِ



مرحبًا بك في بيتك يا سوبر فرانكي 🏡🔵🏟️ pic.twitter.com/3PHtjnt3BN — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

واحتاج كلوب 146 مباراة ليصل لـ300 نقطة، متفوقًا على الأسطورة كيني دالجليش، الذي فعلها في 150 مباراة، ثم المدرب الإسباني رافا بينيتيز بتسع مباريات أكثر.



بينما وصل المدرب الشهير بوب بيزلي لهذا العدد من النقاط في 161 مباراة، وبيل شانكلي في 166 مباراة وجيرار هوليه في 169 مباراة.