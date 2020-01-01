كلوب: وست بروميتش استحق التعادل لأننا لم نستطع الحسم

تصريحات كلوب بعد التعادل أمام وست بروميتش

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن فريقه قدم أداء جيدًا ولكنه لم يستطع ترجمة ذلك إلى فوز، مؤكدًا أنه كان بالإمكان القيام بعمل أفضل هذه الليلة.

وتعادل ليفربول إيجابيًا بهدف لكل فريق مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب أنفيلد لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل بذلك وست بروميتش عقدته لليفربول، فهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الريدز في الفوز عليهم، بعدما تعادلوا في 3 سابقين وهزموا في واحدة.

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وعقب المباراة، قال يورجن كلوب متحدثًا إلى قناة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يتوقع أن يلعب فريق مثل وست بروميتش في الشوط الأول بهذا الشكل أو أيًا كان ما قاموا به"

وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا. لا أعتقد أنهم يمكن أن يفعلوا نفس الشيء مرة أخرى، فقد ذهبوا إلى المرمى من خلال ثلاث هجمات مرتدة فقط، ولكن هذا خطأنا ولهذا السبب هي نقطة واحدة فقط بدلاً من ثلاثة.

وتابع: "إنه تحد لا يصدق عندما تواجه باستمرار 10 رجال، لكي نكون منصفين، قام وست بروميتش بعمله في غضون 90 دقيقة. استحق وست بروميتش هذه النقطة الليلة لأننا لم ننهي المباراة حين كنا أفضل"

وأردف: "من الصعب تقبل ما حدث ولكن في النهاية نعرف ما أخطأنا فيه ونشعر أنه كان يجب علينا وكان بإمكاننا القيام بعمل أفضل الليلة وعلينا التعلم فيما هو آت"

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بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما ارتفع رصيد وست بروميتش للنقطة الثامنة ويستمر في المركز قبل الأخير.