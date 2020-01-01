كلوب: هذا هو وضع الإصابات، ونلعب من أجل الفوز فقط

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يتحدث عن إصابات فريقه ورغبته في الفوز باللقاء الأخير من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق على رغبته في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد ميتيلاند.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وتحدث في الوقت نفسه عن حالة الإصابات في الفريق وطمأن الجماهير على عدم وجود إصابات جديدة.

وقال كلوب: "لا توجد أي إصابات في الفريق من المباراة الأخيرة، لكن في الوقت نفسه لا توجد أي إصابات قديمة اقتربت من العودة في الوقت الحالي".

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وأضاف: "فريقنا معدل أعماره صغير بما فيه الكفاية، سنأخذ بعض الشباب معنا للمباراة ونقرر قبلها ما هو الأنسب، ولم أختر تشكيل اللقاء بعد".

وأكمل: "هذه هي المرة الأولى التي نخوض فيها المباراة الأخيرة دون أن نكون في حاجة للنقاط، لكننا سنلعبها من أجل الفوز فقط لأننا ليفربول".

وأنهى تصريحاته عن جائزة شبكة "إي إس بي إن" لأفضل مدرب وقال: "أنا لا أستحق الجائزة أكثر من هانز فليك، لقد فزت بجائزة الاتحاد الدولي في العام الماضي بسبب دوري أبطال أوروبا، لكنني لا أؤمن بمثل تلك الجوائز للمدربين".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته بفارق أربع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني.