كلوب: هذا ردي على قرار هندرسون بالانتقال للاتفاق!

علي رفعت
Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty Images
انتقالاتليفربولالدوري الإنجليزي الممتازجوردان هندرسونالإتفاقدوري روشن السعودي

المدرب الألماني صُدم من خيار نجمه!

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على صعوبة رحيل لاعبه جوردان هندرسون لصفوف الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وقال كلوب خلال تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "لقد شعرت بالمفاجأة عندما قال لي هندرسون إنه يريد أن يرحل عن صفوف ليفربول، بكل تأكيد كانت مفاجأة، لقد عرفته لثماني سنوات".

وأضاف: "لقد كان على علم بالموقف الذي نحن فيه، وأن الفريق يحتاج وجوده وأننا نريد استمراره، لكنه أراد الرحيل على أي حال".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأكمل: "بعد قراره بالرحيل لم يكن يجب أن نكون كالحجارة في طريقه، كان هذا هو ما أراد، لكنني أتحدث فقط عن رد فعلي".

جدير بالذكر أن هندرسون سيحصل على راتب في صفوف الاتفاق يبلغ أربعة أضعاف ما كان يتقضاه رفقة ليفربول بحسب "ذا أتلتيك".

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

63906 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 35559كريم بنزيما
  • 3883خاليدو كوليبالي
  • 5340روبرتو فيرمينو
  • 3220نجولو كانتي
  • 6465مارسيلو بروزوفيتش
  • 9439صفقة أخرى
63906 الأصوات
Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL