كلوب: هدف توتنهام جاء من تسلل وفوزنا مستحق

تصريحات كلوب عقب الفوز أمام توتنهام

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الفوز على توتنهام كان مستحقًا والحصول على النقاط الثلاثة كان النتيجة العادلة لمباراة اليوم، وذلك على عكس ما قاله جوزيه مورينيو .

وحسم ليفربول قمة مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة إلى حد اللحظات الأخيرة.

وعقب المباراة قال يورجن كلوب إن الفريق الأفضل في مواجهة اليوم نجح في تحقيق النقاط الثلاثة مؤكدًا أن الأداء في المباراة بالنسبة للاعبي فريقه كان مميزًا.

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وأضاف: "لقد لعبنا مباراة جيدة ضد فريق قوي في الاعتماد على الكرات المرتدة، الاستحواذ الذي حصلنا عليه كان السلاح الأهم لإيقافهم"

وتابع: "قدمنا أداءً جيدًا بشكل لا يصدق في مباراة صعبة، نعم لقد سجلوا هدفًا، وأتيحت لهم فرصتان لإضافة أهداف أخرى، ولكن ذلك بصرف النظر عن أننا سيطرنا على المباراة"

وأردف: "لقد كانت مجرد مباراة جيدة حقًا وأنا سعيد جدًا لأننا سجلنا هذا الهدف لأنه شعرت بأن 70٪ من الاستحواذ على الكرة ضد فريق من الصف الأول، الهدف الذي سجلوه شاهدته أكثر من مرة وهو من حالة تسلل"

وفيما يتعلق بحديثه مع مورينيو عقب انتهاء اللقاء رفض كلوب التعليق حيث قال: "حديثي مع مورينيو؟ "لا شيء جديد يمكنني أن أقوله، لقد قال ذلك بنفسه، لذا لست مضطرًا لتكرار الأمر"

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يذكر أن جوزيه مورينيو ينافس يورجن كلوب هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أن المسافة بينهما تعد الأقرب للفوز بالبطولة هذا الموسم.