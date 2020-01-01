كلوب: هانز فليك محظوظ وبايرن ميونخ الأحق بدوري الأبطال

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بعمل هانز فليك وبفوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بفوز نظيره بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن بايرن ميونخ كان الأحق بالبطولة في وجود هانز فليك مديرًا فنيًا لهم.

وقال كلوب: "الأمر سيكون في منتهى الصعوبة أن يصنع هانز فليك المزيد من التاريخ خلال ثمانية أشهر فقط".

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وأضاف: "لقد كان محظوظًا بما فيه الكفاية ليكون المدرب المساعد في صفوف بايرن ميونخ بوجود نيكو كوفاتش، وهو ما سمح له بالاستمرار".

وأكمل: "باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وصلا للنهائي وهما لديهما أفضل فريقين في البطولة، لكن فريق فليك كان يريد الفوز بها أكثر وعملوا بطريقة رائعة".

وأنهى تصريحاته: "بايرن ميونخ كان محظوظًا لأنهم لم يكونوا في حاجة للكثير من الأمور من أجل الفوز، لذلك أيضًا هم كانوا الأحق بالبطولة".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مساء الأحد الماضي أمام نظيره باريس أن جيرمان بعد التفوق عليهم بهدف نظيف.