كلوب: نفتقد كوتينيو.. فيرمينو جاهز.. ميسي هددنا جميعاً!

مؤتمر حافل من الألماني قبل مواجهة البلوجرانا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول حديثه بشكل سيئ عن ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة قبل لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي:"أنا مشجع لكرة القدم، كيف أفكر بشكل سيئ عن هذا الملعب؟ نريد لعب كرة القدم الأفضل لنا هنا".

وعن حالة لاعبه روبرتو فيرمينو البدنية قال:"بوبي هنا، لقد تدرب اليوم وغداً سيمكنني اتخاذ القرار".

وطالب المدرب الألماني بإظهار بعض الاحترام لأياكس الهولندي، رافضاً القول بأن من سيفوز من برشلونة وليفربول سيتوج باللقب، قائلاً:"كيف لا يمكن لأي أحد ألا يحترم أياكس بعدما قدموه؟ إذا تأهل برشلونة قد يكون المرشح، ولكن إذا تأهلنا نحن سنكون واحداً من فريقين في النهائي".

أما عن لاعبه السابق فيليبي كوتينيو الذي يلعب لصالح برشلونة الآن قال:"أنا سعيد برؤيته مجدداً. ما إذا كان سيلعب أم لا هذا يعود للسيد فالفيردي. نعم نحن نفتقده كثيراً لأنه لاعب من طراز عالمي ولقد أحببت العمل معه، ولكننا لعبنا بشكل جيد بدونه أيضاً".

وعن مواجهة ليونيل ميسي نجم البارسا أوضح:"الأمر ليس فقط بشأن ميسي، لديهم الجودة الأعلى، إنهم أبطال بالفعل. ميسي قال قبل بداية الموسم أنه يريد استعادة هذا اللقب، وهذا يبدو كتهديد لنا جميعاً! ولكننا نريد الوصول للنهائي أيضاً".

وأضاف:"بين اللاعبين الذين رأيتهم، سأقول أن ميسي هو الرقم 1، لقد دربت بعض اللاعبين الجيدين بالفعل. والدي دائماً ما يقول أنه بيليه، ولكني كنت صغيراً للغاية كي أتابعه".

وطالب كلوب لاعبيه بالتركيز خلال تلك المباراة رغم المنافسة المشتعلة على لقب البريميرليج، حيث تابع:"سيكون خطأ كبيراً إذا واجهنا برشلونة و15% من تركيزنا في مباراة نيوكاسل، فالنتيجة هنا ستمنحنا فرصة جيدة للخروج بشيء من ملعبنا".

أخيراً عن كون التعادل نتيجة جيدة أم لا أوضح المدرب الألماني:"التعادل لن يكون أسوأ نتيجة في العالم غداً. لقد حصلت على طاولة في مطعم ممتلئ في إيبيزا من قبل لأن فريقي في دورتموند قد هزم ريال مدريد"!

يذكر أن كلوب لم يحقق الفوز في إسبانيا أبداً حتى الآن، ويخوض مواجهة برشلونة بحثاً عن النهائي الثاني على التوالي له مع الريدز، والثالث في مسيرته كمدرب بدوري الأبطال.