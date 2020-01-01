كلوب: من الظلم ألا يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي

كيف يرى يورجن كلوب النهاية العادلة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

قال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إنه سيكون من غير العدل إلغاء بقية الموسم دون إعطاء فريقه لقب البريميرليج.

ويبحث القائمون على كرة القدم الإنجليزية في الوقت الحالي عن سبل آمنة من أجل استئناف النشاط من جديد واستكمال الموسم الذي توقف منذ منتصف مارس.

وفي هذا الصدد، يرى مدرب ليفربول إنه لن يكون من الإنصاف إنكار حق فريقه في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم إلغاء باقي الموسم بسبب جائحة كورونا.

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وفي الوقت الحالي، يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى من التتويج، حيث أن الريدز يتقدمون بفارق25 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ما يجعلهم على أعتاب أول لقب للبريميرليج منذ 30 عامًا.

وأضاف كلوب: "كان هناك حديث عن رغبة البعض في إعلان بطلان الموسم. لذا فكرت، هل لعبنا 76% من الموسم وتريد فقط حذف كل ذلك بسبب شيء خارج عن إرادة الجميع"

وتابع: "نحن في المركز الأول وبفارق كبير والأكثر تحقيقًا لكل شيء، إنه موسم يجب أن نصبح فيه أبطالًا حين تأتي نهايته بأي شكل كان"

وأردف: "إن التعامل مع الأزمة هو أهم شيء. ولكن هذا لا يعني أن بعض الأشياء ليست ذات أهمية على الإطلاق لمجرد أنها أقل أهمية في الوقت الحالي"

وأكمل: "أعتقد أن هناك أشياء أسوأ في الحياة من ألا نصبح أبطالًا. الكثير من الناس حولنا يعانون من مشاكل كبيرة. يموت الناس، يحدث ذلك دائمًا، ولكن في الوقت الحالي بسبب فيروس لا نعلم عنه شيئًا"

وأكد: "لا يمكننا الاستعداد لكل شيء، ولكن علينا أيضًا أن نكون أكثر قدرة على التعامل مع الأمور غير المتوقعة، هذا هو الجزء الأكبر من حياتي، حيث رد الفعل على الأشياء التي لم أتوقعها"

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يستأنف قبل منتصف يونيو المقبل في حال كانت نتائج الفحوصات الطبية تسمح بذلك