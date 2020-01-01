كلوب: مباراة أتالانتا سيئة ومارادونا كان جزءًا من حياتي

ماذا قال كلوب؟

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن المباراة أمام أتالانتا كانت سيئة من كلا الفريقين ولكن الفريق الإيطالي نجح في تسجيل هدفين.

وسقط ليفربول أمام أتالانتا في مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد" ليؤجل تأهله إلى ثمن نهائي البطولة.

وعقب المباراة قال كلوب في تصريحات بي تي سبورت إن الهزيمة كانت مستحقة بالنسبة لليفربول الذي لم يقدم المباراة المنتظرة منه مساء اليوم.

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وأضاف: "هزيمة مستحقة في مباراة صعبة. الحكم لم يطلق صافرات كثيرة وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لكلا الفريقين، لقد كانت الفترة الأخيرة صعبة بشكل لا يصدق خاصة وأنت بحاجة لبعض الراحة"

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وتابع: "عندما ينتهي الشوط الأول، عادة ما تتسم المباراة بالاستقرار، ولكن بالنسبة لبعض اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة من الوقت من جانبنا، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم. لم نجد هدفنا في المباراة"

وأردف: "من الأسهل الحديث عن مباراة جيدة. كانت لدينا لحظات إيجابية ولكن لم يكن لدينا فرص حقيقية للتسجيل، يمكن أن يحدث هذا لفرق أخرى"

وحول وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، انضم يورجن كلوب إلى أساطير وأندية كرة القدم وقدم كلمات مؤثرة في رثاء الرجل الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال كلوب بخصوص مارادونا: "طالما كان جزءًا من حياتي، منذ أن كنت طفلًا وأنا أتأثر بما يفعله في كرة القدم، كان لدي 3 أساطير في كرة القدم خالدة وهم بيليه ومارادونا وميسي"

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وأضاف: "لقد شاهدت فيلمه الوثائقي منذ وقت ليس ببعيد؛ كان مارادونا رجلًا مثيرًا في كل الأوقات، وواجه دييجو بعض الصعوبات في حياته، دعني أقول ذلك على هذا النحو، سأفتقده كثيرًا"

يذكر أن يورجن كلوب يعيش فترة صعبة في الوقت الحالي نظرًا للعديد من الإصابات التي تلحقه، ولكنه تلقى خبرًا إيجابيًا بعودة محمد صلاح وشفائه من فيروس كورونا ومشاركته في مباراة اليوم.