كلوب: ما يفعله هالاند جنوني ولا يمكن مقارنته مع محمد صلاح

كلوب مدر ليفربول يرى أن المقارنة بين إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي ونجم فريقه محمد صلاح غير عادلة.

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بالأداء المذهل الذي قدمه النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم مقارنة المصري محمد صلاح نجم "الريدز" بلاعب مانشستر سيتي.

ويعيش صلاح موسمًا صعبًا حتى الآن مع ليفربول، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ، على الرغم من فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات منذ 2017.

ما يقدمه هالاند في الموسم الحالي أدى إلى تقليل واضح من صلاح، خاصة وأنه لا يعيش أفضل مستوياته، لكن كلوب يرى أن المقارنة غير عادلة على الإطلاق.

ماذا قال كلوب؟

وقال كلوب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية: "لا أحد في العالم يمكنه التعامل مع موقف هالاند في الوقت الحالي، إنه أمر جنوني بالفعل".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ومن الواضح أن الأمور تسير بشكل جيد، ولا أعتقد أنه يجب علينا مقارنة أي شخص في الوقت الحالي بما يقوم به".

وأردف: "يمكنك أن تقوم ما تريد عن محمد صلاح وعن وضعه في الموسم حتى الآن، إنه مثل الفريق ككل".

وأكمل: "ولكن حتى عندما لا تكون أرقام التهديف جنونية، بالنسبة إلى صلاح، عليك أن تشاهد كم مرة يشارك في التهديف".

واختتم كلوب تصريحات قائلًا: "إنه يريد التسجيل بالطبع ويشعر باليأس للقيام بذلك، هذا لم يتغير بنسبة 100%، اتصل به بعد 20 عامًا، ولن تتغير رغبته أبدًا".

ماذا قدم هالاند مع مانشستر سيتي؟

انضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ويقدم أداءً استثنائيًا على الصعيد التهديفي منذ بداية موسم 2022-23.

النرويجي الدولي تمكن من تسجيل 20 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة فقط لعبها مع مانشستر سيتي في كافة البطولات.

كما يتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في موسم 2022-23 برصيد 15 هدفًا، بفارق سبعة أهداف عن هاري كين قائد توتنهام الذي سجل ثمانية أهداف منذ بداية الموسم.