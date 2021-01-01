كلوب: ما فعله صلاح لا يصدق وليس لدي مشكلة مع فريقي

تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول على وست هام

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن الفريق الذي يمتلكه على الرغم من الإصابات وعدد اللاعبين الغائبين عن صفوفه في الوقت الحالي يشعره بالرضا.

وحقق ليفربول انتصارًا هامًا على حساب وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت عودة محمد صلاح إلى معرفة طريق الشباك.

وعقب المباراة قال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إنه يشعر بالرضا حول التشكيل المتاح بالنسبة له ولا يمتلك أي مشاكل مع عناصر التشكيل الذي يلعب الآن.

وأضاف: "لقد كانت مباراة رائعة واحترافية للغاية، تم التحكم فيها بشدة ضد فريق مميز في العادة، لم نصنع ما يكفي من الفرص في الشوط الأول ولكننا عدلنا الأمور في الشوط الثاني"

وتابع: "أجرينا تعديلات طفيفة في الشوط الأول وأتى ثمارها بالفعل في دقائق الشوط الثاني منذ بدايته، سجلنا ثلاثة أهداف لا تصدق حسمت لنا اللقاء"

وحول كرة هدف صلاح الثاني قال: "شاكيري اعتقد انه مرر الكرة في وقت مبكر جدًا، ما صنعه صلاح منها كان مذهلًا للغاية،. اللمسة الأولى كانت لا تصدق"

وأردف: "هؤلاء الأولاد مجموعة جيدة حقًا ويشكلون فريقًا قويًا للغاية، إنهم ليسوا سعداء لعدم نجاحهم في مهمتهم وليس فقط الفوز، لذا أنا سعيد أنهم عادوا للانتصارات، لكنهم دائمًا ما يكون لديهم الموقف الصحيح."

وحول المفاوضات مع مدافع بريستون ديفيز قال: "ديفيز؟ ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي، مع هذه التشكيلة ليست هناك مشكلة، ستحدث فقط إذا حدث شيء آخر".

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الفوز ارتقى بليفربول إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 21 مباراة خلف الوصيف مانشستر يونايتد صاحب الـ 41 نقطة من 24 مباراة وكلاهما خلف مانشستر سيتي صاحب الـ 44 نقطة من 20 مباراة فقط.