كلوب: ماتيب يغيب لنهاية الموسم، وكاباك قائد مستقبلي لليفربول!

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف فترة غياب جويل ماتيب ويعلق على صفقة أوزان كاباك.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن لاعبه جويل ماتيب سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب إصابته الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها للموقع الرسمي للفريق، وتطرق خلالها للحديث عن صفقة فريقه الجديدة أوزان كاباك.

وقال كلوب: "لسوء الحظ علمنا أن جويل ماتيب سيغيب لما تبقى من الموسم الجاري بعدما نظر الجميع في الأمر بدقة".

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وأضاف: "ماتيب سيكون جاهزًا ليتواجد مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم المقبل، وفي النهاية كل شيء سيكون على ما يرام".

وأكمل عن أوزان كاباك مدافع شالكه المعار لليفربول: "عندما انتقل لألمانيا كان صغيرًا للغاية والجميع تحدث عن موهبته الكبيرة، عمره 20 عامًا فقط ويلعب في شالكه".

وأكمل: "هو لاعب يملك موهبة كبيرة، ونحن نتطلع للعمل معه، لقد أخبروني إنه يستطيع أن يكون قائد مستقبلي للفريق، فهو يملك الشخصية اللازمة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أتم الصفقة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع صفقة بين ديفيز من صفوف بريستون.