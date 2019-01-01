كلوب: أردنا سانشو في ليفربول، لكن لهذا لم نُوقع معه!

نجم دورتموند الحالي كان متابعًا من جانب الريدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف يورجن كلوب عن محاولة ليفربول ضم جادون سانشو قبل انضمامه لصفوف بوروسيا دورتموند.

وارتدى سانشو قميص الفريق الألماني خلال صيف 2017، وقد أصبح أحد العناصر الرئيسية عند المدرب لوسيان فافر هذا الموسم، إذ لعب 30 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 13.

ويرى كلوب أن الأندية الألمانية لديها فرصة عظيمة للتوقيع مع المواهب الإنجليزية الصاعدة التي لا تجد لها مكانًا في الفرق الأولى لأنديتها، مضيفًا "شراء اللاعبين الإنجليز فكرة ذكية من أندية البوندسليجا، لأننا لم نحظ أبدًا بفرصة التعاقد مع سانشو".

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"نحن لسنا عُمي، لقد رأيناه وأعجبنا به وفكرنا بعدها بإمكانية التعاقد معه، لكن هذا لم يكن ممكنًا لأن الأندية الإنجليزية لا تبيع لبعضها البعض. لا أعلم السبب الحقيقي خلف هذا لكنها لا تبيع. يستطيعون الآن الذهاب للدوري الألماني، وهو بطولة رائعة".

يُذكر أن كلوب ليس المدرب الوحيد الذي عبر عن رغبته بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي، بل كذلك آرسين فينجر حين كان مديرًا فنيًا لآرسنال، فيما وصف لوثار ماتيوس تعاقد دورتموند معه بمثابة ربح اليانصيب.