كلوب يعلن مرشحيه للفوز بدوري أبطال أوروبا

من هي الفرق التي رشحها كلوب لرفع ذات الأذنين

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن الفرق المفضلة بالنسبة لديه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ليفربول ودّع بطولة دوري الأبطال من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 ذهابًا و3-2 إيابًا.

لكنّ حامل اللقب الأوروبي نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا والوحيدة حتى الآن تحت الاسم الجديد "البريميرليج".

المزيد من الفرق

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي، الفريقان المفضلان للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي هما بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي".

وتابع: "لو أوقعت القرعة الثنائي في مواجهة بنصف النهائي على سبيل المثال سيكون الأمر مثيرًا للغاية. لا أعرف وقتها ما الذي سيحدث فأنا أراهما أفضل الفرق في البطولة".

أول مدرب ألماني يحقق لقب البريميرليج أوضح: "بايرن قدّم موسمًا مذهلًا في ألمانيا مع المدرب هانز فليك، وظهر ذلك قبل توقف المسابقات وكذلك بعدها. إنّه بالقطع مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "مانشستر سيتي هو الآخر لديه العناصر التي تجعله قادرًا على الفوز باللقب، ولكن بالطبع كل فريق بحاجة لبعض الحظ لتحقيق هذه البطولة ولذلك سيكون الأمر عسيرًا".

واختتم: "مانشستر سيتي انتصر علينا لأنه يستحق ذلك، ولكن هذا لن يمنعنا من الاحتفال بالفوز بالدوري الإنجليزي. للأسف الموسم بالنسبة لنا انتهى ولا ننافس على أي لقب آخر لكننا سنحاول الاستمتاع بما حققناه".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خرج من كأس الرابطة أمام أستون فيلا وودع كأس الاتحاد ضد تشيلسي.