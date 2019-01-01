كلوب ينتقد تنظيم كأس العالم للأندية وخطط دوري الأبطال الجديدة

المدير الفني الألماني ليس سعيداً

انتقد مدرب ليفربول يورجن كلوب تنظيم كأس العالم للأندية الحالي بقطر، والخطط الموضوعة لتطوير دوري أبطال أوروبا بالمستقبل.

وفاز ليفربول السبت على واتفورد بهدفين نظيفين بالبريميرليج، ويسافر لخوض أولى مبارياته بكأس العالم للأندية الأربعاء، ويلعب قبلها بيوم لقاء في كأس كارباو.

وقال كلوب للمراسلين: "المباريات كثيرة، أنتم تشاهدونا نعاني، تبدو متأثر للأمر، ولكن لا أحد يهتم حقيقة".

وأضاف: "قرأت مقالاً عن رغبة الأندية الكبرى بالتوسع في دوري الأبطال، لست موافقاً على تلك الخطط، يجب الحديث عن تقليل اللقاءات وليس زيادتها".

واستمر الألماني: "نحتاج كل نقطة لأن الموسم صعب وطويل، الإعلام يصدر أحكامه، ولكن نحن لا، نتعافى ونستعد للقاء المقبل فقط".

كلوب: علينا أن نكون أكثر مرونة وصلاح رائع

وحول كلوب حديثه لكأس العالم للأندية: "الأجواء ماطرة هناك، وهذا لن يساعد أرضية الملعب، الملعب الوحيد الذي ستُلعب عليه كل المباريات".

وختم: "إنه تنظيم رائع للغاية، أن تلعب كل اللقاءات في أرضية واحدة وهناك أمطار، لا أعرف إذا كانت قطر متعودة على الأمطار، سنرى حالة الملعب، أعتقد ستكون مشكلة".

ويقابل ليفربول نظيره مونتيري المكسيكي الذي تغلب السبت على السد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.