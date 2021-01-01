كلوب: ليفربول قدّم مباراة جيدة ومانشستر يونايتد في لحظة مثالية

تصريحات ما بعد المباراة..

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن رضاه عن الصورة التي ظهر بها فريقه أمام مانشستر يونايتد، معتبرًا أن نظيره يعيش أفضل فتراته حاليًا ولا يمكن منعه عن الخطورة.

ليفربول اكتفى بالتعادل السلبي بأنفيلد مع المانيو، في مباراة كان الشياطين الحمر هم الأقرب لحسمها بأكثر من فرصة خطيرة لولا تألق الحارس أليسون بيكر.

ورغم الغياب الهجومي للريدز والتعادل الذي ينضم إلى سلسلة النتائج السلبية آخر أربع مباريات على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن كلوب يؤمن بأن الأمور ستتحسن قريبًا.

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المدرب الألماني قال للصحافة بعد المباراة "إذا فزنا 1-0 كان الأمر ليكون على ما يرام أعتقد، لا يمكنك حرمان مانشستر يونايتد من الفرص على مدار 90 دقيقة، لن تستطيع أبدًا، إنهم في لحظة جيدة".

وتابع "مع كل ما قيل قبل المباراة عن أنهم يطيرون ونحن نكافح، قدّم اللاعبون لدينا أداءً جيدًا اليوم. الشوط الأول كان الضغط المضاد رائعًا، والتمرير كان جيدًا ولكننا لم نسجل، هذا أهم شيء في كرة القدم".

كما أضاف "الشوط الثاني كان مفتوحًا بشكل أكبر قليلا. أتيحت لهم فرصتين كبيرتين، وتصدى أليسون مرتين بشكل جيد".

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أما عن معضلة نقص الأهداف لليفربول مؤخرًا، والتي تتجلى في عجز الفريق عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات بالدوري، فقال "لا يوجد تفسير، دائمًا ما نضيع الفرص".

"عليك أن تستمر في العمل وتحاول تجاهل الحديث الدائر حول هذا الموضوع، الكل يريد رؤية الأهداف."

وأتم "إنها كرة القدم. هذه اللحظات تحدث. لديك لحظات لا يمكنك فيها تفسير سبب تسجيلك من جميع الزوايا، أمام كريستال بالاس انتهى كل شيء في الشباك، إنه أمر مزعج بعض الشيء ما يحدث الآن".

الجدير بالذكر أن التعادل جعل ليفربول يتراجع إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.