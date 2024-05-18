"ساعدته في ليفربول".. صلاح يكشف تفاصيل أول مكالمة مع كلوب.. ومستقبل علاقتهما!

"سوف آتي والباقي شاهده الجميع"

أشاد النجم المصري محمد صلاح بمدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، والذي أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، وذلك في أول تصريح بعد أزمتهما مؤخرًا (على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام).

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "في المكالمة الأولى التي أجريناها قبل انضمامي لليفربول، أعتقد أن الشيء الذي ظل عالقًا في ذهني، أنه أوضح لي أنه يريدني، قال إنه يبني فريقًا جديدًا في النادي ويريدني مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".

وأضاف: "قال لي: سأقوم بتحسين كرة القدم الخاصة بك، وسأمنحك الحرية لتفعل ما تريد، فقلت حسنًا، سوف آتي، والباقي شاهده الجميع".

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تابع: "نحن هنا لمدة 7 سنوات معًا، لذا هناك الكثير من اللحظات التي لا تنسى، وأعتقد أن حسم الدوري الإنجليزي الممتاز حين فاز تشيلسي على مانشستر سيتي، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا".

وفيما يتعلق بيورجن كلوب، علق: "لقد طورني كلاعب بالتأكيد، وأنا ساعدته كثيرًا كمدرب، بالتأكيد ساعدنا بعضنا البعض كثيرًا، وقدمنا كل شيء للنادي".

وختم: "لكن الشيء الذي أتعلمه كإنسان وشخص هو أنه إذا كنت في مشكلة، يمكنني التحدث معه والسؤال، أعتقد أننا سنحافظ على التواصل بالتأكيد إلى الأبد، مدى الحياة، لأنها ليست مجرد علاقة عمل، وسنبقي على اتصال إلى الأبد".