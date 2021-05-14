كلوب عن رفض ماني مصافحته: الأمور بخير!

لقطة لفتت الأنظار أمام مانشستر يونايتد

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على الفوز على مانشستر يونايتد واللقطة المثيرة للجدل مع نجمه ساديو ماني عقب المباراة التي انتهت على وقع الانتصار بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا حدث بالظبط بين كلوب وماني عقب الفوز على مانشستر يونايتد؟

عقب المباراة، ذهب لكلوب لأرضية الملعب لمصافحة اللاعبين من الفريقين كعادته، ولكن العدسات التقطت موقفاً خاصاً مع لاعبه السنغالي.

ومد المدرب الألماني يده للاعبه لتحيته، ولكن الأخير تجاهله ولم يرد السلام، وشوهد كلوب وهو يتفوه ببعض الكلمات.

How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀#beINPL #MUNLIV



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ماذا قال كلوب في التصريحات عقب المباراة عن الواقعة؟

وقال المدير الفني مع "بي بي سي": "لا يوجد مشاكل، الأمور بخير، بالأمس اتخذت قراراً متأخراً في التدريبات بإشراك ديوجو جوتا".

وأكمل: "في الطبيعي أقوم بشرح الأمر ولكن لم يكن هناك الوقت لفعل ذلك، قمت بتغيير الأمور بوقت متأخر، اللاعبون معتادون على التفسير ولم أفعل".

وواصل كلوب: "لم يكن هناك وقت ونسيت الأمر، وهذا هو ما حدث، الأمور حقاً بخير".

ما هو موقف ماني هذا الموسم مع ليفربول؟

ووُجهت عديد الانتقادات للنجم السنغالي هذا الموسم بداعي تراجع المستوى، وهو ما استغله البعض لتفسير اعتماد يورجن كلوب على ديوجو جوتا أساسياً أمام مانشستر يونايتد.

وشارك ماني في 45 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل 14 هدفاً وصنع سبعة.

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