خاص | كلوب يشرح كيف غير ليفربول ليُصبح ذو "عقلية عظيمة"

حوار حصري لمدرب ليفربول مع جول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حوارًا خاصًا مع موقع جول تحدث خلاله عن الشيء الأهم في مسيرته مع النادي وبصمته مع الفريق، وهي تغيير عقليته لتُصبح "عقلية عظيمة".

كلوب وصل ليفربول صيف 2015، لكنه لم يصل بالفريق للمستوى المطلوب من الجودة والشخصية والعقلية سوى موسم 2017-2018 حين وصل نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم أتبعه في الموسم التالي بالفوز باللقب والاقتراب كثيرًا من التتويج بلقب البريميرليج بعدما جمع رقمًا قياسيًا من النقاط.

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عن رحلة التغيير تلك قال كلوب "ما فعلوه لا يصدق، هو ببساطة لا يُصدق".

أضاف "أنظر، لا يمكنك تحويل لاعب لا يمتلك الموهبة للاعب عظيم، لكن فيما يخص العقلية، أعتقد أن البشر لديهم ذلك، أعتقد أنها داخلهم".

"أفسر الأمر هكذا .. كم يستطيع شخص أن يصمد معلقًا على حافة جبل بأصبع واحد، إن كان الأمر يتعلق بإنقاذ حياته فقط؟ لا أعلم، ربما 10 ثوانٍ، ربما أطول قليلًا؟ لكن في الجانب المقابل، لو كان هناك ابني وكان علي إنقاذه، سأكون قادرًا على الصمود لـ3 أيام، هذا ما أتخيله على الأقل. سأفعلها له، لا لنفسي".

"كلما زاد إدراكك للأمور المختلفة التي تقوم بها لأشخاص مختلفين ومدى أهميتها، كلما كان أسهل لك أن تتخطى حدودك. أولئك الأولاد لديهم تلك الموهبة. يستطيعون الصمود معلقين على حافة جبل لمدة 4 سنوات لأجل بعضهم البعض، ليس لدي شك في هذا".

مراسلنا نيل جونز سأل كلوب إن كان يُمكن تدريب اللاعبين وتعليمهم هذا الأمر، فأجاب "بالطبع، تستطيع تعلم امتلاك العقلية. نحن لا نولد بعقلية عظيمة، لا أحد هكذا. الحياة تجعلنا ما نحن عليه".

أوضح "في هذه الحالة، كرة القدم والتجارب السيئة تستطيع مساعدتنا كثيرًا. خسارة مباراة ليست بالأمر الجميل، لكن إن استخدمت جيدًا سيكون مفيدًا وإن لم تفعل سيكون دون جدوى".

"الإحباطات البسيطة في الحياة، الخسائر البسيطة خارج العالم وداخل كرة القدم تستطيع جعلك أقوى، تستطيع خلق العقلية. وبعدها إن جمعت الأجزاء المختلفة معًا، أشخاص مختلفون مع قصص مختلفة، ستخلق عقلية واحدة. من الجميل حقًا أن تكون جزءً من هذا".

كلوب عاد لذكريات موسمه الأول مع الريدز، قال "قلت حين توليت المهمة أن لا أحد يُحب هذا الفريق، حتى الفريق نفسه! تلك كانت الحقيقة، لكن الأمر مختلف تمامًا الآن. إنه نتيجة التطور والوقت والصبر الذي منحته للأولاد. وهذا بالطبع يجلب الجودة".

يُذكر أن كلوب بدأ مسيرته المهنية كمدرب مع ماينز عام 2001 وقد استمر معه حتى عام 2008 حين انتقل لتدريب بوروسيا دورتموند، وبعد مواسم رائعة ونجاحات ملحوظة غادر ألمانيا للتعاقد مع ليفربول وتحديدًا عام 2015.