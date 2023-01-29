كلوب: لن نضم أي صفقات جديدة في يناير وعلينا التحلي بالإيجابية

كلوب يصمم على قراره بعدم تدعيم ليفربول!

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عقب خسارة فريقه بنتيجة 2-1 أمام برايتون اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع الريدز منافسات البطولة ليستمر في نتائجه السئية منذ بداية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة "واجهنا برايتون قبل عدة أسابيع، وكنا حتى غير قريبين من مستوانا الذي نعرفه اليوم لعبنا مباراة أفضل من المباراة السابقة أمام نفس الخصم، ولكن استقبلنا هدفين من ركلتين ثابتتين، وهذا الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال”.

وأضاف: "في الجهة اليسرى كان روبرتسون على ما يرام لأنه كان يحصل على المساعدة ولكن ترينت في الجهة المقابلة لم يحصل على الدعم المناسب من زملائه”.

وواصل تصريحاته قائلًا: "الأمر لا يجعلنا نشعر بمشاعر جيدة على الإطلاق ولكن سيكون علينا النظر للأمور بشكل إيجابي، نعم كنا نريد العبور للدور المقبل لكننا لم نتمكن من ذلك وأجمل التهاني لبرايتون على الفوز والتأهل".

وأكد كلوب أن ليفربول لن يوقع مع أي لاعب قبل الموعد النهائي للانتقالات في يناير قائلًا:"لن يحدث شيء في فترة الانتقالات هذه على الإطلاق كل شيء على ما يرام".

وأشار مدرب ليفربول أن فيرجيل فان ديك وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا سيستغرقون أسابيع للعودة إلى الملاعب وكذلك لويس دياز وآرثر ميلو، بسبب الإصابة.

ووقع النادي الإنجليزي مع كودى جاكبو مقابل رسوم أولية قدرها 37 مليون جنيه إسترليني في بداية الميركاتو الشتوي وتم استدعاء ريس ويليامز من إعارته ولا يزال هو الجزء الوحيد من عمل الريدز هذا الشهر فيما يتعلق بالوافدين وكان خط وسط النادي على وجه الخصوص أحد المراكز التي طالب فيها المشجعون بتدعيمه.