كلوب: لن أغير عاداتي بسبب صلاح، وهذه المشكلة يجب ذهابها لمنظمة العفو الدولية!

المدرب الألماني لا يريد أن يكون رئيسًا للفيفا

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن انتهاء الأزمة تمامًا مع النجم المصري محمد صلاح، بعد ما جرى بينهما بمواجهة وست هام الأخيرة.

صلاح دخل كبديل في الدقائق الأخيرة من لقاء الهامرز، وخلال تواجده على خط التماس قبل نزوله الملعب، تورط في مشادة لفظية مع المدرب الألماني.

ومن جانبه قال كلوب عن الواقعة في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام القادمة بالدوري الإنجليزي:"لقد تم حل المشكلة تمامًا، لا توجد أزمة، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وهناك حالة من الاحترام المتبادل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"إنها ليست قصة، الوضع المثالي هو أن يكون كل شخص على ما يُرام وفي أحسن حالة، نفوز بالمباريات ونسجل الكثير من الأهداف وبعدها لن تحدث أي حوادث، هل سيبدأ صلاح المباراة القادمة؟ هل تعتقد أنني سأغير عاداتي في آخر 3 مباريات لي وأمنحكم التشكيل؟".

وعن التأهل بشكل رسمي لدوري أبطال أوروبا بعد سقوط توتنهام ضد تشيلسي:"لقد كنت سعيدًا حقًا بهذا الأمر، نتحدث عن التأهل وهو إنجاز، ربما لا يتفق معي الجميع، ولكن هذا رأيي، لأن أحيانًا تجد المسار والأهداف تتغير بمرور الموسم، الأمر لم ينته بعد بخصوص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ولكن الضغوط تراجعت بشكل كبير بخصوص هذا الهدف".

تلاحم المباريات وخروج الأندية الإنجليزية من المسابقات الأوروبية:"الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم وليس مبالغًا في تقديره، اللاعبون مرهقون، يجب أن يقوم شخص ما بمساعدة الناس قليلًا، خروجنا من ربع النهائي مع آرسنال ومانشستر سيتي ليس انعكاسًا للجودة، إنها مشكلة عامة لأنهم يجعلون الفرق الإنجليزية تلعب من الخميس إلى الأحد، ومن الأربعاء إلى السبت الساعة 12:30 ظهرًا، إنها جريمة، كنت أنتظر ذهابها إلى منظمة العفو الدولية، وأريد أن أكون في غرفة عندما يقول أحدهم أن ليفربول سيلعب بهذا التوقيت حتى يضحك الجميع".

إمكانية عمله في وظيفة إدارية:"لم أفكر أبدًا في هذا الأمر، ولكنهم بحاجة إلى أشخاص في عمر عادي يعرفون جيدًا طبيعة هذا العمل، تخيل أن أصبح رئيسًا للفيفا، إنها وظيفة جيدة الأجر ويمكنك كسب العيش منها، ولكني لن أقضي حياتي مع هذه الأشياء، عندما يقوم أحدهم باقتراح لعب بضعة مباريات في أمريكا بسبب الملايين التي هناك، بمفردك لا يمكنك تغيير شيء، ولا يمكنك البقاء على قيد الحياة أثناء السباحة مع أسماك القرش".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، و4 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.