كلوب للاعبي ليفربول: ضغط المباريات فرصة عظيمة لكتابة التاريخ

كلوب يعطي لاعبي ليفربول روشتة الخروج من ضغط جدول المباريات

أعطى مدرب ليفربول يورجن كلوب، للاعبيه نصائح من ذهب، من أجل التغلب على ضغط جدول المباريات في الأسابيع القليلة القادمة.

ويعرف المدرب الألماني أن فريقه قد يعاني من التعب والإجهاد بسبب جدول المباريات المضغوط، مع ذلك، دعا نجومه للتغلب على هذا الأمر، بالاستمتاع بالضغط بدلاً من التعامل معه كعذر.

وقال قبل مواجهة ولفرهامبتون في الأسبوع الـ20 للدوري الإنجليزي "هؤلاء اللاعبين يعرفون ما يتعين عليهم القيام به، ويعلمون جيدًا أنهم أمام خيارين إما الاستسلام للتعب أو التفكير في تجديد لياقتنا وعقولنا".

وأضاف "لست غبيًا وأعرف أن ما يواجهنا في هذه الفترة بالذات بمثابة الاختبار الكبير جدًا، لكننا في الدوري الإنجليزي وطموحنا أن نكون الفريق الأكثر نجاحًا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا النهوض لمواجهة كل تحد".

وتابع "سيكون لدينا انتكاسات وسنخسر بعض المباريات، لكننا لن ننظر إلى عوامل خارجية للحديث عنها، يجب علينا أن يكون نهجنا هو استغلال الفرصة، وكانت كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخنا فرصة ونجحنا في استغلالها".

وختم حديثه "العودة للمنافسة القوية في الدوري الإنجليزي، تعد أيضًا فرصة لاختبار أدائنا، وما رأيته من اللاعبين منذ عودتنا في الصيف، أننا نسير بشكل جيد في جدول أعمالنا، لذا علينا أن ننظر إلى الضغط على أنه إيجابي وليس العكس".

وسيخوض ليفربول مواجهة ولفرهامبتون وهو في صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، متقدمًا عن أقرب مطارديه ليستر سيتي بعشر نقاط ومباراتين أقل حتى هذه اللحظة.