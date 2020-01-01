"كلوب لا يختلف كثيرًا عن سيموني إنزاجي"

الثنائي لديهما قدرات متشابهة..

يرى تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، أن مدربه الحالي سيموني إنزاجي يُشبه إلى حدٍ كبير مدربه الأسبق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مُعتبرًا أن كليهما يمتلكان القدرة على تحفيز اللاعبين بصورة متقاربة للغاية.

إيموبيلي تدرب تحت إمرة كلوب عندما كان الثنائي معًا في بوروسيا دورتموند، في تجربة لم تكن موفقة للهداف الحالي للدوري الإيطالي، ليُغادر بعد موسم وحيد ويعود مجددًا إلى الكالتشيو من بوابة لاتسيو.

وفي 2016 وصل الدولي الإيطالي إلى جنبات ملعب الأولمبيكو رفقة إنزاجي، ليعود إلى تألقه الكبير منذ ذلك الحين وحتى الآن، فصاحب الـ30 عامًا يتصدر ترتيب هدافي جنة الكرة حاليًا برصيد 27 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها هذا الموسم.

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إيموبيلي وفي بث مباشر عبر إنستجرام كال المديح لمدربه إنزاجي وقال "نعم، إنزاجي يتشابه مع كلوب في الدافع الذي يمنحك إياه. إنه مدرب أوروبي كامل، وقد وجدت نفسي بالطريقة المناسبة معه.".

كما أضاف "لقد أدار إنزاجي أزمتي في بداية الموسم [عندما غضب من استبداله في أحد المباريات] بصورة جيدة للغاية، لقد تحدثنا كثيرًا في هذه الفترة وحللنا ما حدث من أجل إعادة الأجواء إلى طبيعتها.".

لاتسيو في أكتوبر الماضي تمكن من العودة في مباراة ماراثونية مع أتالنتا من تأخره بثلاثية نظيفة لتعادل في الدقائق الأخيرة بفضل إيموبيلي، وقد كشف اللاعب عن دور إنزاجي الكبير في ذلك.

"لقد غضب إنزاجي كثيرًا مما حدث وبدا ذلك واضحًا بين الشوطين، لقد كان كالوحش وكان الحق معه، لقد كُنّا في غاية السوء. في الشوط الثاني تمكنا من العودة."

أما عن فترته في بوروسيا دورتموند، فقال "لم أرتكب في لاتسيو نفس خطأي في دورتموند، هُنا أتيت بعد كلوزه وشعرت بالروعة، بينما هناك أتيت بعد روبرت ليفاندوفسكي.".

وأتم "شعرت بمسؤولية أن عليّ خلافة ليفاندفوسكي واستبداله بالصورة المناسبة، بينما مع لاتسيو آثرت ألا أفكر في الأمر على الإطلاق.".

يذكر أن إيموبيلي عند وصوله إلى دورتموند أدلى بتصريح شهير قال فيه أن ليفاندوفسكي بات من الماضي بينما هو الحاضر والمستقبل ووعد الجماهير الألمانية بأداء مبهر، لكنه في نهاية المطاف فشل في التأقلم داخل سيجنال إيدونا بارك في واحد من أسوأ مواسم أسود الفيستيفاليا كان كفيلًا برحيل كلوب في نهايته.