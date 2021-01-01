كلوب: لا أقوم بألاعيب فيرجسون وماني ليس غطاسًا!

تصريحات مثيرة قبل الديربي..

خصص يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جزءًا من المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، للرد على الحكم السابق مارتن كلاتينبرج وكذلك الهجوم على التحكيم الإنجليزي كعادته مؤخرًا.

وكان كلاتينبرج قد خرج إلى الصحافة منتقدًا تصريحات المدرب الألماني حول التحكيم والتي اتهمه فيها بمساعدة المانيو بصورة أو بأخرى قياسًا بكثرة ركلات الجزاء التي كسبها الشياطين الحمر في الآونة الأخيرة.

لكن رد الألماني جاء قاسيًا خلال مؤتمر مباراة مانشستر، المقرر لها يوم الأحد المقبل بملعب أنفيلد، حيث أكد أنه لا يلعب الألعاب الذهنية من جهة، ومن جهة أخرى أن كلاتينبيرج يريد الشهرة ليس إلا.

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كلوب قال "هل أنا متفاجئ من أن أحد قد تحدث عن تصريحاتي بعد مباراة ساوثامبتون؟ لا، هل أنا مندهمش من حديث مارتن كلاتنيبرج؟ لا أيضًا".

كما أضاف "لست متاكدًا من لماذا أو إذا قد سُئل عن الأمر، ولكن من الجيد حقًا أن نتمكن من التحدث عنه لفترة طويلة بعد انتهاء مسيرته!".

"أنا لست السير أليكس فيرجسون، لا ألعب الألعاب الذهنية، سُئلت مباشرةً بعد مباراة ساوثامبتون ولم أفكر ولو لدقيقة واحدة في مباراة مانشستر يونايتد، لقد رأيت فقط الإحصائيات المتعلقة بركلات الجزاء قبل مباراة ساوثامبتون، هذا كل ما في الأمر."

وتابع "عندما يتحدث الآن أشخاص مثل مارتن كلاتينبرج، فإنهم يقولون الكثير عن أنفسهم أكثر من عني. ربما إذا كان في موقعي كان ليلعب الألعاب العقلية والذهنية، لكن لسوء الحظ ليس لديّ تلك المهارات".

وأخذ كلوب في التأكيد على أنه لم يطلب قط طيلة مسيرته من أي من لاعبيه أن يقوم بالتمثيل من أجل كسب ركلة جزاء، إذ قال "أبدًا لم يحدث، يمكنني القول بنسبة 100% أن هذا لم يحدث طيلة مسيرتي مع أي لاعب عملت معه".

"لقد عملت مع العديد مع اللاعبين في مسيرتي، يمكنك أن تسألهم جميعًا، لم يحدث قط."

"في آخر مباراتين كان هناك موقفين واضحين لنا، الأولى لمسة يد (أمام ساوثامبتون) والثانية أمام نيوكاسل حيث لم يسقط ساديو ماني، إذا قال الناس أنه غواص أو شيء من هذا القبيل، فهذا غير صحيح."

واستطرد "إذا كان ساديو في حاجة إلى السقوط فإنه يسقط بالفعل، إذا لم يكن كذلك فلا. إنه الطبيعي، ليس على اللاعب أن يقرر ركلة الجزاء، إنها مسؤولية الحكم".

وأتم "لا أريد ركلات جزاء ليست صحيحة، ولكن إذا استحققنا ركلة جزاء فسيكون من الجيد أن تُطلق الصافرة لها!".

الجدير بالذكر أن ليفربول يدخل ديربي شمال إنجلترا وهو يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر مانشستر يونايتد، مع عديد من الضغوطات على كتيبة سولشاير بسبب ركلات الجزاء الكثيرة المحتسبة هذا الموسم.