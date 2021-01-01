كلوب: كنا أفضل واستعدنا النجاعة ورأيت ما أريد رؤيته

تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على توتنهام

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب في تصريحات لـ بي تي سبورت إنه سعيد بتحقيق الانتصار على توتنهام والعودة من جديد لسكة الانتصارات التي فقدها الفريق منذ 5 مباريات.

وحسم ليفربول قمة الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز حين حقق انتصر على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قي مباراة مثيرة للغاية.

المباراة شهدت مواجهة خاصة بين الثنائي جوزيه مورينيو ويورجن كلوب انتهت لصالح الألماني الذي افتقد الفوز في الجولات الخمس الأخيرة والتي أطاحت به خارج المربع الذهبي.

وعقب المباراة قال كلوب: "أنا سعيد بما حدث، لقد كانت مباراة رائعة.وساخنة للغاية كما توقعنا، سجلنا الأهداف في اللحظات المناسبة، وسجل اللاعبون المناسبون الأهداف، لذلك كل شيء جيد باستثناء هدفهم"

وأضاف: "ما رأيته اليوم لا يتعلق بالشكل أو المردود بل يتعلق بمن نحن.،كان هذا هو نحن كما نريد أن نكون، الشوط الثاني خاصة كنا الأفضل، لقد كانت معركة ضخمة، لا أتذكر أن توتنهام استحوذ على الكثير من الكرة خلال المباراة"

وتابع: "لقد دافعنا بشكل جيد وكان المردود جيدًا وكذلك امتلكنا الكرة في أغلب الوقت، في المجمل أداء جيد ورأيت الكثير من الأشياء التي أردت رؤيتها"

وأردف: "لا يمكنك أن تكون متأكدًا من أنك ستسجل أهدافًا كهذه في الشوط الثاني لأنهم قاموا بتغييرين وحاولوا أن يكون الطابع هجوميًا لكننا تعاملنا جيدًا مع تشكيلتهم"

وأكد: "لعبنا بين الخطوط وكنا في كثير من الأحيان حول منطقة الجزاء، الضغط المضاد كان جيدًا بصورة مثالية، كنا في الأعلى بما يكفي للدفاع ولكننا لم نقم بذلك بجنون"

وحول المباريات السابقة قال: "أضاعنا فرصًا هائلة أمام بيرنلي، الليلة أسقطنا سوء الحظ ونجحنا في التسجيل، هذا جيد من الممكن أن نفقد الثقة لكن من الممكن استعادتها أيضًا لذا نشعر بالسعادة"

وأنهى تصريحاته قائلًا: "إنه ليس ضوءًا يمكنك تغييره مرارًا وتكرارًا، عليك إظهار شخصيتك في اللحظة المناسبة، الفرصة الأولى التي أتيحت لنا لساديو ماني ضاعت لكننا بقينا على المسار الصحيح وبقينا إيجابيين، هذا جيد ومهم"

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وبذلك عاد ليفربول إلى المربع الذهبي ليحتل المركز الرابع بعدما رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 37 بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة رقم 33 في المركز السادس.