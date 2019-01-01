النتائج المباشرة
Mit Video

كلوب قبل مواجهة بايرن ميونيخ: تظاهرت أننا الأفضل

التعليقات()
Getty Images
كلوب يتحدث عن مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مواجهة بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

اختيارات المحررين

وستلعب مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، حيث ستقام على ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول.

وبخصوص المباراة، تحدث يورجن كلوب عن حظوظ الفريقين، حيث أكد أنها متساوية وأن بايرن ميونيخ يمتلك نفس الحظوظ للعبور.

وحول أفضلية ليفربول قال كلوب: تظاهرت فقط بأننا أفضل، ولكن الحقيقة أن مثل هذه المواجهات لا يمكن فيها تحديد طرف كمرشح أبرز"

وأضاف: "سنقدم كل ما لدينا وهم أيضًا سيقدمون كل ما لديهم، هذا هو ما يمتلكه كل فريق في الوقت الحالي من أجل التأهل إلى الدور المقبل"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ليفربول كان قد عبر وصيفًا لمجموعته التي تأهل منها باريس سان جيرمان في المركز الأول، بينما تصدر بايرن ميونيخ مجموعته التي احتل فيها أياكس أمستردام الوصافة.  

إغلاق