كلوب: فان دايك قادر على أن يُصبح الأفضل في العالم

كلوب يؤكد أن ميسي هو الأفضل في العالم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مدافعه فيرجيل فان دايك يمتلك ما يلزم ليُصبح اللاعب الأفضل في العالم.

ويستعد كلوب لمواجهة برشلونة في ملعب كامب نو مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أجرى حوارًا مع دازن أكد خلاله أن ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم.

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مضيفًا "ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم دون شك، لقد بصم مع كريستيانو رونالدو على فترة زمنية من تاريخ كرة القدم، كان قتالًا على مستوً عالٍ، لكن فيرجيل فان دايك يمتلك ما يلزم ليُصبح الأفضل".

المدرب الألماني قلل من تأثيره على تطور المدافع الهولندي، مضيفًا "أعتقد أنه سيكون مناسبًا لي ألا تتحدثون حول هذا الأمر دائمًا، لأنه مازال صغيرًا في العُمر وأمامه الكثير من الوقت ليتطور. مازال هناك الكثير".

يُذكر أن فان دايك تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بواسطة رابطة اللاعبين المحترفين.