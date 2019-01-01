كلوب غاضب بسبب تدخل تشودري ضد صلاح

ويتحدث عن دور الحظ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته عقب الفوز على ليستر سيتي 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الثامن للبريميرليج.

وقال كلوب عقب المباراة لبي بي سي:"لقد كانت مباراة رائعة، قمنا برفع إيقاع الكرة التي نلعبها اليوم وكان هذا مهماً للغاية".

وأضاف:"هدف ليستر أوقفنا ولكننا واصلنا الرغبة في التقدم للأمام".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه قال:"هي ركلة جزاء بوضوح. أنا سعيد بطريقة لعبنا، لقد حصلنا على النتيجة وهذا رائع".

وتابع:"علمنا أننا سنحتاج للقتال من أجل الفوز. وبدون الحظ لا يمكننا الفوز بهذا العدد من المباريات ولكن على مر الدقائق التسعين كان فوزاً مستحقاً".

وعن حالة النجم المصري محمد صلاح قال:"هل صلاح بخير؟ كيف يمكن أن يكون بخير؟ كيف حصل (حمزة تشودري) على بطاقة صفراء فقط؟ لقد خرج وهو يعرج من الملعب، الأمر صعب، لقد حدث هذا لإيقاف سرعة صلاح وهذا ليس جيداً".

يذكر أن ليفربول واصل السير بخطوات ثابتة وبالعلامة الكاملة، حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة من أول 8 جولات في البريميرليج الذي يعتلي صدارته حالياً.