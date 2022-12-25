كلوب عن نهائي الأبطال: السيد كورتوا كان في يومه!

ليفربول لديه فرصة للتعويض ضد ريال مدريد هذا الموسم

لم يتجاوز مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، هزيمة الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام ريال مدريد حتى الآن، المدير الفني الألماني عاد من جديد للحديث عن الخسارة في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ نشرت صفحة ليفربول الرسمية فيديو لكلوب وهو يتحدث عن أحداث هذا العام احتفالاً بـ "الكريسماس"، وتطرق يورجن في خلاله إلى الهزيمة ضد ريال مدريد بطبيعة الحال.

كلوب تحدث عن إنجازات الريدز على مدار العام، واعتبر أن الوصول إلى نهائي الأبطال والمنافسة على الدوري مع مانشستر سيتي حتى آخر نفس، كان من ضمن إنجازات الموسم.

وعن الخسارة أمام ريال مدريد، قال: "في نهائي الأبطال، السيد كورتوا كان يمر يوم جميل جدًا، لقد كنا جيدين، لكنني لم أشعر بذلك هذا اليوم، ولم يحدث ذلك لأسباب مختلفة، لم نعرف ماذا نشعر بعد اللقاء".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يضرب موعدًا كبيرًا مع نادي ريال مدريد من جديد، لكن هذه المرة سيكون في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.