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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب عن مباراة برايتون: أغنية جميلة انتهت بفوز صعب

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المدرب الألماني وصف كريس هوتون بالثعلب المكار الذي أغلق المساحات على هجوم ليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بصعوبة الفوز الذي حققه الفريق على برايتون بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول استعاد مجدداً نغمة الانتصارات بعد الخسارة من مانشستر سيتي وولفرهامبتون، بتحقيق فوزاً صعباً بهدف سجله محمد صلاح.

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 وقال كلوب بعد المباراة:"كانت صعبة جداً ومهمة لنا فالجميع يعلم صعوبة اللعب في برايتون".

وأضاف:"يجب عليك التحلي بالإبداع والتنظيم أمام الفرق من هذه النوعية، تمتعنا اليوم بنضوج عالي وهي الميزة التي أحبها بالفريق هذا الموسم".

وتابع:"تعلمنا من ما حدث في الشوط الأول وكنا أقوى هجومياً في الثاني، لم تكن أشبه بالأوبرا لكنها كانت بمثابة أغنية جميلة".

وعن كريس هوتون مدرب برايتون:"مثل الثعلب الماكر، كان يقوم بغلق المساحات بطريقة جيدة واستفدنا كثيراً من هذا التحدي".

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صراع الفوز بالدوري:"الآن علينا تحقيق الفوز في كل مباراة، نحن ليفربول وهذا ليس جديداً علينا، الانتصار فقط هو شعارنا وليس حتى التعادل بمثل هذه المواجهات".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة على صدارة البريميرليج، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يلاقي ولفرهامبتون بنفس الجولة.

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