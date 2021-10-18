كلوب عن فوز صلاح بالكرة الذهبية: قد لا يكون لديه فرصة!

يورجن كلوب وفيرجيل فان دايك يشيدان بأداء صلاح في الأسابيع الأخيرة مع ليفربول.

استحوذ المصري محمد صلاح على معظم الحديث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد، لكن الحديث عن صلاح كان هو الأبرز.

صلاح يقدم أداءً استثنائيًا خلال الموسم الحالي مع ليفربول، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، لدرجة أن جماهير "الريدز" في إنجلترا والوطن العربي طالبت بمنح "الفرعون المصري" جائزة الكرة الذهبية.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

يورجن كلوب قال عن ترشيح صلاح للفوز بالكرة الذهبية: "حسنًا، ليس لدي أي فكرة محددة عن كيفية الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بالتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، أو تسجيل أكبر عدد من الأهداف، فقد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالعروض على مدار آخر عامين، فسيكون لديه فرصة، هذا من وجهة نظري".

وتابع الألماني: "هل حصل على التقدير أخير؟ حسنًا داخليًا لطالما حصل عليه، خارجيًا لا أعرف، بعد هدفين سجلهما يعتقد الناس فجأة الآن أنه يمكنه أن يكون أفضل لاعب في العالم، هذا غريب بعض الشيء".

وأكمل: "لقد سجل أهدافًا مثل هذه وقدم أداءً بمستوى عالٍ لسنوات وبشكل لا يصدق".

وأردف: "قلقي أولًا وقبل كل شيء هو أنه سيفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، اكتب كل ما تريده عنه بشكل إيجابي، لأنه يستحق ذلك، لكن دعونا الآن نستعد لمواجهة أتلتيكو".

ماذا قال كلوب عن تجديد عقد صلاح؟

يورجن كلوب سئل خلال المؤتمر الصحفي عن أن مستوى صلاح الحالي قد يجعل المفاوضات لتجديد عقده مع ليفربول أصعب.

وقال الألماني: "أنا لا أعرف، سنرى".

عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، ويتواجد وكيل أعماله حاليًا في إنجلترا للتفاوض مع إدارة "الريدز" حول العقد الجديد.

ما هو رأي فان دايك في أداء صلاح؟

من جانبه، قال فان دايك عن أداء صلاح: "إنه يؤدي بشكل جيد في الوقت الحالي، إنه لاعب رائع، كما أظهر باستمرار خلال المواسم الماضية، وهو الأمر الذي يتحدث عن نفسه".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأنه يمر بهذا المستوى الحالي، إنه بالتأكيد من بين أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "إنه رأي الجميع، نحن كلاعبين نعلم أنه في أسبوع واحد يمكنك أن تكون أفضل لاعب في العالم، ثم يقوم أشخاص في الأسبوع التالي بإهانتك".

وتابع: "نحن فقط نقدر ما يقوم به، نعلم الصفات التي يمتلكها، والصعوبات التي يمكن أن يجعل المنافسين يمرون بها، من الواضح أنه يقوم بعمله بشكل جيد".

وأردف: "نحن نعرف ما هو قادر عليه، لقد عرضه بالفعل لفترة طويلة، الآن فقط يتحدث الجميع عن ذلك، الأرقام تتحدث عن نفسها، إنه لاعب رائع".

ماذا قال فان دايك عن ليفربول؟

لكن فان دايك يرى أن الفضل يجب أن يعود إلى الفريق بالكامل، وليس صلاح وحده.

وقال الهولندي: "لدينا فريق رائع، إذا نظرت إلى مباراة واتفورد، تجد أن ساديو ماني سجل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وفي رأيي يجب أن نتحدث عن ذلك أكثر قليلًا، هذا ليس أمرًا اعتياديًا".

وأضاف: "ثم يأتي فيرمينو بعد هذا الوقت الطويل ويسجل ثلاثية، نمتلك فريقًا رائعًا، مجموعة من اللاعبين الذين يريدون تقديم كل شيء لبعضهم البعض، ورؤية الجميع يتألقون هو أمر يرضينا، ويساعدنا بالتأكيد".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلًا: "لدينا جميعًا مهمة يجب القيام بها، الجميع يعرف ما عليه فعله، وبالنسبة إلى صلاح، فإن تسجيل الأهداف يعد أمرًا كبيرًا".

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