كلوب عن عقوبته: وجهي ضد مانشستر سيتي كان الأغلى في العالم!

لا يشعر بالسعادة رغم إفلاته من الإيقاف

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إفلاته من عقوبة الإيقاف، والاكتفاء بغرامة مالية على الواقعة التي حدثت معه في مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الاتحاد الإنجليزي كان قد أعلن تغريم مدرب ليفربول مبلغ 30 ألف جنيه استرليني وذلك بعد أن خرق القاعدة "E3" خلال مواجهة مانشستر سيتي التي فاز بها فريقه بهدف دون رد.

وكان المدرب الألماني قد تعرض للطرد من أرض الملعب، وذلك بعد اعتراضه على حكم الراية الذي رفض احتساب الخطأ على برناردو سيلفا في تدخله على محمد صلاح.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد عن هذه العقوبة:"أنا أعرف ما قلته جيدًا، ولو نظرت إلى الأمر من بعيد ورأيت الوجه الذي أظهرته خلال هذه الواقعة، سأرى أن وجهي وقتها هو الأغلى في العالم".

وأضاف:"تعبيرات وجهي كلفت الكثير من المال، لكن على الأقل تم استثماره في شيء جيد رغم كونها المرة الأولى التي أتعرض فيها للطرد طوال حياتي".

وتابع:"أنا لست سعيدًا أو مرتاحًا لتفادي الإيقاف لأنني كنت أنتظر العقوبة مهما كانت".

وعن مستوى داروين نونيز:"جاء إلى هنا بعد استراحة قصيرة وسافر مباشرة إلى آسيا ولم يكن يتحدث اللغة الإنجليزية، والجميع يحكم عليه من خلال سعره، وشعر بالحرج بعد طرده ضد كريستال بالاس ومر بالعديد من الأزمات، لكن الشهر الحالي كان رائعًا بالنسبة له ويستحق عليه الثناء".

إصابة أرتور ميلو:"إنها خطيرة وطويلة الأمد، لا نخطط لقطع إعارته في يناير، ولكننا سندرس مستقبله جيدًا بعد عودته من الإصابة".

يذكر أن ليفربول يستعد للعب أمام ليدز يونايتد، غدًا، السبت، على ملعب أنفيلد، وهو في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ28 نقطة.