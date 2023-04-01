كلوب عن عدم طرد رودري: لم نكن لنفوز حتى أمام 10 لاعبين!

يورجن كلوب يهاجم نجوم فريقه بشكل مبطن!

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يكن ليحقق الفوز على مانشستر سيتي حتى لو تم طرد رودري .

وقال كلوب: "فقط أربعة كانوا لا بأس بهم وذلك أمر في غاية الصعوبة، ثنائي الوسط هندرسون وفابينيو وكودي جاكبو وأليسون".

وأضاف: "إذا أردت أن تخرج بنتيجة جيدة هنا يجب أن يكون لديك 14 أو 15 لاعبًا في أفضل حالاتهم، لكن ذلك لم يكن الوضع اليوم".

وأكمل: "مانشستر سيتي كانوا يستطيعون فعل ما يحلوا لهم بكل تلك المساحات الكبيرة التي كانت لدينا، لقد كنا محظوظين إنهم لم يسجلوا أكثر من أربعة أهداف".

وأردف عن وجود طرد محتمل للاعب مانشستر سيتي رودري: "ربما كانت بطاقة صفراء ثانية لكننا لن ننال أي فائدة منها الآن، لكنني لست واثقًا أن فريقي كان يستطيع الفوز اليوم أمام خصم بعشرة لاعبين".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بعيدًا عن مراكز دوري أبطال أوروبا بسبع نقاط.