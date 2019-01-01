كلوب: علينا أن نكون أكثر مرونة وصلاح رائع

تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب الانتصار على واتفورد

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن الانتصار على واتفورد على الرغم من أن الأداء الذي قدمه الفريق في مباراة اليوم لم يكن أفضل شيء.

وكان محمد صلاح قد قاد فريقه ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على واتفورد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

وعقب المباراة قال كلوب إن الفريق عليه أن يكون أكثر مرونة في كل مبارياته مؤكدًا أن تلك المرونة ظهرت في مباراة اليوم من اللاعبين، كما أشاد بصلاح الذي سجل هدفي اللقاء.

وأضاف: "واتفورد حصلوا على عدد من الفرص الخطيرة ولكنهم فشلوا في تحويلها إلى أهداف، بينما نجحنا في تسجيل الفرص التي أتيحت لنا وهذا يجعلنا سعداء"

وتابع: "كان من الممكن أن نجعل المباراة أكثر سهولة، لكن من الصعب أن تكون مسؤولًا عن المباراة تلو الأخرى، يجب علينا أن ندافع بشغف وبتنظيم في نفس الوقت وهذا ما سيضمن لنا تلقي أهداف أقل"

وقال جيمس ميلنر متوسط ميدان ليفربول والذي شارك كظهير أيسر في بداية المباراة من أجل إراحة روبرتسون إن مباراة اليوم كانت واحدة من المباريات الصعبة التي واجهها الفريق خلال هذا الموسم.

وأكد: "الرياح جعلت المباراة أكثر صعوبة، إنها تؤثر على كل شيء، وأهم ذلك الكرات الطويلة التي تعد أحد أسلحتنا، ولكننا حققنا الأهم وفزنا بالنقاط"

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يذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة البريميرليج في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في سجل مثالي فاز فيه بـ 16 مباراة من أصل 17 خاضها هذا الموسم.