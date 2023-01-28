كلوب يكشف مشكلة صلاح: يعاني ويفتقد ماني وفيرمينو

صلاح يعاني دون ماني وفيرمينو

تحدث المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح، والمشكلات التي يعاني منها طوال الموسم.

ويتعرض المصري محمد صلاح، للعديد من الانتقادات منذ بداية الموسم، لعدم قدرته على الانسجام بعد غياب الثنائي ماني وفيرمينو، الأول الذي رحل لبايرن ميونخ، وغياب الثاني عن تشكيلة كلوب باستمرار.

وفي تصريحات صحفية نقلتها "ديلي ميل" قال كلوب عن تأثر الفريق بتغيير الثلاثي الذي عُرف به ليفربول:" بالطبع صلاح يعاني، لقد كان ثلاثي مميز، تم تثبيته في المقدمة الأعوام السابقة، ولعبتنا بطريقة هجومية، فمن من المؤكد معاناة الجميع هنا".

وأضاف:" "إذا كنت قد سجلت مئات الأهداف في الماضي والآن لا تسجل، فهذا هو أول شيء قد تفكر فيه ولكنها ليست مشكلتنا حاليًا، أنا سعيد إذا سجل هدفًا، وفي مباراة أخرى سجل شخص آخر هدفًا وحافظنا على شباكنا نظيفة".

جدير بالذكر، سجل صلاح 17 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم، سبعة أهداف بالدوري الإنجليزي، كان آخرهم أمام أستون فيلا في ديسمبر الماضي.