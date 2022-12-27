كلوب: صلاح يعيش لحظة هامة.. وضعه في جملة مع أسطورة ليفربول أمر رائع!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Mohamed Salah.Getty
ليفربولمحمد صلاحيورجن كلوبالدوري الإنجليزي الممتاز

النجم المصري لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا هامًا مع ليفربول بتسجيله هدفًا أمام وست هام في الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى عقب العودة من توقف كأس العالم.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 172 ليتساوي مع كيني دالجليش أسطورة ليفربول في عدد الأهداف المسجلة بقميص الريدز ويصبح سابع الهدافين التاريخيين في النادي.

وقال مدربه يورجن كلوب عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "إنه رقم هام وشديد الخصوصية بالنسبة له، إنها لحظة هامة له، أن تتساوى مع شخص بقيمة السير كيني دالجليش وتوضع معه في جملة واحدة، فإنك تبلي البلاء الحسن بكل تأكيد".

كما تطرق كلوب إلى تألق نجمه الآخر أندرو روبرتسون الذي بات أكثر المدافعين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 54 صناعة، مشيدًا بالأداء الرائع الذي يقدمه الاسكتلندي.

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