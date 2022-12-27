النجم المصري لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا هامًا مع ليفربول بتسجيله هدفًا أمام وست هام في الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى عقب العودة من توقف كأس العالم.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 172 ليتساوي مع كيني دالجليش أسطورة ليفربول في عدد الأهداف المسجلة بقميص الريدز ويصبح سابع الهدافين التاريخيين في النادي.

وقال مدربه يورجن كلوب عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "إنه رقم هام وشديد الخصوصية بالنسبة له، إنها لحظة هامة له، أن تتساوى مع شخص بقيمة السير كيني دالجليش وتوضع معه في جملة واحدة، فإنك تبلي البلاء الحسن بكل تأكيد".

كما تطرق كلوب إلى تألق نجمه الآخر أندرو روبرتسون الذي بات أكثر المدافعين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 54 صناعة، مشيدًا بالأداء الرائع الذي يقدمه الاسكتلندي.