كلوب: صلاح لا يخشى هالاند ونونيز ولن يفكر بهما!

صراع شرس منتظر على جائزة الهداف

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح، لن يتأثر بوصول إرلينج هالاند وداروين نونيز للدوري الإنجليزي، خلال سعيه للحصول على هداف البطولة.

صلاح سيطر على الجائزة على مدار السنوات الماضية، وحصل عليها 3 مرات منذ قدومه لليفربول في 2017، وتفوق على العديد من المهاجمين الرائعين بالمسابقة.

المنافسة هذا العام تبدو أكثر شراسة، بعد تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند وليفربول مع نونيز، بالإضافة لتواجد هاري كين وسون هيونج مين الذي تقاسم الجائزة مع صلاح الموسم الماضي.

وقال كلوب عن حظوظ صلاح هذا العام في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل":"لا أعتقد أن صلاح يفكر كثيرًا في اللاعبين الآخرين أو عدد المرات التي يسجلون فيها، قد يفعل ذلك في شهر مايو يكون رصيده 34 أو 35 هدفًا والمنافسين لديهم 32 مثلًا".

وأضاف:"الدوافع تتغير من شخص لآخر، وأعتقد أن الدافع الأكبر لصلاح هو الفوز بالمباريات والتسجيل، هذا هو الحال معه بكل تأكيد".

تطرق كذلك المدرب الألماني لموضوع آخر، وهو تجديد صلاح خلال هذا الصيف، مشيدًا بالتزامه بتقديم أفضل مع عنده رغم كل التكهنات المحيطة بمستقبله خلال دخوله العام الأخير من عقده.

وأوضح كلوب:"صلاح يظل دائمًا هو نفس الشخص، ولو كان دخل معنا في العام الأخير من العقد دون التجديد أنا متأكد 100% أنه كان سيتجاهل كل شيء من أجل الفريق، ولكنها وقتها الأسئلة لن تتوقف وهذه المشكلة التي نواجهها باستمرار".

واستكمل:"من المفيد دائمًا معرفة الأمور بوضوح في العام التالي ولكن في العام نفسه الأمر لا يعتبر ذا صلة".

ويطمح صلاح الذي سجل 157 هدفًا طوال مسيرته مع ليفربول، في افتتاح رصيده التهديفي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما يلعب فريقه أمام فولهام، اليوم، السبت، بالجولة الأولى من البطولة.